“Daisy Jones and The Six” es una de las nuevas series originales de Prime Video sobre un tórrido triángulo amoroso entre los miembros de la banda de rock. Aunque la agrupación creada por Taylor Jenkins Reid en su novela homónima no existió, hay una real que inspiró a la escritora.

El programa de diez episodios se mantiene fiel a la fuente original al momento de contar esta cautivante y musical historia. Se ambienta en la década de los 70′s y gira en torno a un grupo de jóvenes que quieren convertirse en estrellas de rock.

En paralelo, está la protagonista, Daisy Jones, quien tiene un talento especial para escribir canciones. Su conexión con el vocalista de la banda, Billy Dune, hará que todo sea más complicado, pues él tiene una familia y no piensa renunciar a ella.

Antes de continuar, mira aquí el tráiler de “Daisy Jones and The Six”.

”DAISY JONES AND THE SIX” SE INSPIRÓ EN FLEETWOOD MAC

“Daisy Jones and the Six” está inspirada en la historia de Fleetwood Mac y el romance entre los vocalistas Stevie Nicks y Lindsey Buckingham. Esta no es solo una teoría elaborada por los fanáticos del libro y la serie, sino que ha sido confirmada por Taylor Jenkins Reid.

En un ensayo para Hello Sunshine en el 2019, la autora de la novela aclaró que uno de los conciertos de Fleetwood Mac fue la chispa para crear la historia de Daisy Jones y Billy Dune.

“Seguía volviendo a ese momento cuando Lindsey vio a Stevie cantar ‘Landslide’. Cómo se parecía tanto a dos personas enamoradas. Y, sin embargo, nunca sabremos realmente qué vivió entre ellos. Quería escribir una historia sobre eso, sobre cómo las líneas entre la vida real y la actuación pueden volverse borrosas, sobre cómo cantar sobre viejas heridas puede mantenerlas frescas”, contó y eso fue exactamente lo que hizo.

Las canciones de "Daisy Jones and the Six" están disponibles en su plataforma de música preferida (Foto: Amazon Studios)

LO QUE DEBES SABER SOBRE FLEETWOOD MAC

Fleetwood Mac fue una banda británica de rock fundada en 1967 por Peter Green. Aunque al principio tuvo varios integrantes que llegaron y se fueron, no fue hasta la integración del guitarrista Lindsey Buckingham y la vocalista Stevie Nicks que el grupo encontró su sonido más en el soft rock o pop rock.

A partir de 1975, tuvieron muchos álbumes con gran éxito como “Fleetwood Mac”, “Rumours”, “Tusk”, “Mirage” y “Tango in the Night”.

Después de su segundo disco, estuvo marcado por el casi rompimiento de la banda luego de que varias de las parejas dentro del grupo terminaran su relación. Por supuesto, entre ellos estaban Stevie Nicks y Lindsey Buckingham, pero también la del bajista John McVie y su esposa, la tecladista Christine McVie ¿Les suena parecido?

Algunos de sus canciones más conocidas son “Dreams”, “Little Lies”, “Landslide”, “Go Your Own Way” y “Silver Spring”.

LAS SIMILITUDES ENTRE FLEETWOOD MAC Y “DAISY JONES AND THE SIX”

Aunque “Daisy Jones and the Six” no sigue exactamente toda la historia de Fleetwood Mac, sí tiene muchos elementos en común. Empezando con el hecho que fueron seis integrantes, de los cuales dos eran mujeres (Stevie Nicks y Christine McVie).

Por supuesto, lo principal es el tortuoso romance entre Stevie Nicks y Lindsey Buckingham, el cual no fue confirmado hasta muchos años después de que terminaran. Ambos escribieron varias de las canciones y muchas, como “Silver Springs”, parecen ser mensajes entre ellos, tal como sucede en la serie de Prime Video entre Daisy Jones y Billy Dunne.

La mayor diferencia es el hecho de que Fleetwood Mac continuó funcionando y la expareja siguió trabajando juntos incluso décadas después.

“Rompimos porque estar en esa banda era demasiado difícil para estar en una relación. Quiero decir, creo que es por eso que Lindsey y yo, y Chris y John, rompimos; la banda se hizo tan grande tan rápido que todos estábamos como impresionados, ya sabes. Y fue casi como, no podemos hacer esto. no podemos Esto está destruyendo nuestro negocio. El negocio de Fleetwood Mac está siendo destruido por estas relaciones. Y… ninguno de nosotros (estaba) dispuesto a renunciar a la banda”, explicó la vocalista a Chum Radio en 2001.