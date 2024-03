Netflix presenta a una de sus estrellas juveniles, Millie Bobby Brown, en una cinta de época y fantasía, en la que la actriz encarna el personaje principal, el de una princesa llamada Elodie, quien está dispuesta a lo que sea por salvar su pueblo, aunque eso pondrá en riesgo su vida y deberá hacer todo lo necesario para evitar morir en el intento. Hasta allí parece una especie de película de acción más despiadada y que requiere el protagonismo de una actriz de mucha más experiencia, condición física y hasta edad, teniendo en cuenta que la británica solo tiene 20 años.

En este punto me surge una duda muy grande que gira en torno al personaje de la joven intérprete: ¿cuántos años tiene en la ficción? Y es que la trama suena a que la protagonista es una mujer aventurera y guerra de basta experiencia, lo cual distaría de la apariencia de Millie Bobby Brown, quien no es nada ajena a esas características, pero sí tiene una apariencia menor. Es más, en la historia en sí hay ciertos pasajes en los que nos hace entender que no es una adulta o que no tiene mucha edad, por lo que ahora analizaremos todo acerca de este pequeño, pero importante detalle. Eso sí, mencionaremos algunos SPOILERS , así que ten cuidado.

¿CUÁNTOS AÑOS TIENE LA PRINCESA ELODIE EN “DAMSEL”?

“Donsell”, nombre de la película en idioma español, tiene como protagonista a la princesa Elodie, de quien no se conoce su edad, ya que jamás se le menciona seguramente porque el equipo de producción habrá llegado a la conclusión de que no era necesario tocarlo. Sin embargo, a lo largo de la trama vemos ciertos comportamientos que nos podría dar algunas luces o referencias de ese detalle, así que entraré en ello.

La joven Elodie se muestra con algunas actitudes de una persona no muy adulta. Por ejemplo, tiene comportamientos muy cariñosos con su hermana y con otras personas a las que aprecia, así que lo primero que pensaríamos es que se trata de una adolescente. Sin embargo, hay que recordar que en la película ella acepta casarse con un príncipe rico para salvar a su pobre pueblo.

Teniendo en cuenta las edades autorizadas para los matrimonios, podríamos presumir en que tiene unos 16 años de edad, aunque ese número solo es una referencia, pero no la única. Recordemos que, Elodie es arrojada al pozo de un dragón por una tradición de sacrificios que se remonta a siglos atrás y ella hace uso de sus habilidades de supervivencia.

Es muy poco probable que una adolescente pueda tener todas las habilidades necesarias para sobrevivir a todo, así que pongámosle unos cuantos años más, así que yo diría que Elodie, en la cinta, debe tener entre 18 y 20 años. ¿Concuerdas?

TRÁILER DE “DAMSEL”

En un lejano feudo vive Elodi, la joven hija de un duque, en cuyas tierras se apoderó la hambruna. Debido a que busca sacar adelante a su gente, ella acepta la propuesta de matrimonio del príncipe de Auria, un reino rico. Aparentemente, todo es felicidad, pero pronto será traicionada por la familia del hombre que juró amarla y protegerla, ya que es ofrecida como sacrificio a un dragón.

En el tráiler, vemos a la muchacha escondiéndose de este ser mitológico tras ser abandonada; mientras huye, llegará a una cueva, donde decide deshacerse de su vestido y prepararse para enfrentarse a la bestia con una espada. Ella deberá confiar en su ingenio para salir bien librada de una muerte segura y no sumarse a la larga lista de mujeres que han tenido un final trágico.

FICHA TÉCNICA DE “DAMSEL”