Y un día llegó la confirmación. Tras especulaciones, rumores y filtraciones, el anime de “Dandadan” es una realidad. El exitoso manga de Yukinobu Tatsu tendrá su adaptación en la televisión, una noticia que esperaban oír sus seguidores durante 2023. Se hizo realidad y las expectativas son más que altas después de que se dieran detalles de la animación y el primer avance oficial de la serie.

¿Qué estudio anima “Dandadan”? Science Saru es el estudio encargado de la animación de la ficción japonesa, una de las opciones que tenían los fanáticos del manga entre sus preferidos, ya que deslumbró con “Scott Pilgrim Takes Off” de Netflix.

El mismo Tatsu supervisará el guion y la dirección del anime de “Dandadan”. En el manga, ya se han publicado 11 volúmenes desde su debut del 6 de abril de 2021. La historia todavía no llega a su final.

Antes de conocer más de la trama, fecha de estreno y lo que sabemos del anime de “Dandadan”, te dejamos el primer avance lanzado por el estudio Science Saru:

¿DE QUÉ TRATA “DANDADAN”?

De acuerdo a la sinopsis oficial de Manga Plus, la trama de “Dandadan” es la siguiente: “Takakura es un joven amante de lo oculto que no cree en fantasmas, mientras que su amiga, Ayase, no cree en los alienígenas, pero juntos se toparán con un misterio que desafiará todas sus creencias y convenciones. ¡¡Comienza una historia adolescente terrorífica!!”.

Ambos se retan por sus creencias y terminan en lugares donde descubrirán que los dos están equivocados y, a la vez, en lo cierto. Okarun, como le dicen a Takakura en la escuela, va a un túnel encantado. En tanto, Momo llega a un punto de acceso ovni.

En ambos lugares, los protagonistas se topan con la realidad de que los extraterrestres y fantasmas existen. Y esa revelación los lleva también a un lugar poco convencional en una historia de aparecidos y aliens: a una comedia romántica.

Yukinobu Tatsu es el creador del manga y se encargará de supervisar el desarrollo de la historia en el formato televisivo. Mientras que la dirección estará en manos de Fuga Yamashiro.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL ANIME “DANDADAN”?

El anime de “Dandadan” se estrena en 2024, de acuerdo a la información oficial del estudio Science Saru. Todavía no hay una fecha oficial del lanzamiento de la serie animada en Japón y a nivel internacional. Tampoco se sabe en qué plataforma de streaming estará disponible.

PERSONAJES DE “DANDADAN”

Momo Ayase

Ken Takakura

Seiko Ayase

Turbo-Abuela

Aira Shiratori

Jin Enjoji

Mal de Ojo

¿CÓMO LEER EL MANGA DE “DANDADAN”?

El manga de “Dandadan” está disponible en la plataforma oficial de Shueisha, Manga Plus. Se puede leer en la página web o en el aplicativo para smartphone. Los episodios nuevos se publican los lunes.