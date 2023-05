“A Small Light” es una serie sobre Miep Gies, una de las personas que ayudó a Otto Frank, Ana Frank, Margot Frank, Edith Frank, Fritz Pfeffer, Hermann van Pels, Auguste van Pels y Peter van Pels para que no sean capturados por los nazis.

Gies se encargaba de conseguir alimento y otros productos que las personas ocultas necesitaban. En el mundo cinematográfico hay pocas producciones sobre ella, aunque su papel fue muy importante en la vida de la familia Frank.

A continuación, te contamos cómo ver la serie que está Disney Plus y los días que encontrarás un capítulo nuevo, ya que los episodios llegan a la plataforma de forma semanal.





¿De qué trata “A Small Light”?

Es una producción de National Geographic sobre Miep Gies, una joven que no tuvo problemas en aceptar ayudar a ocultar de los nazis a Otto Frank y su familia, además luego también lo haría con la familia van Pels y con el Dr. Friedrich Pfeffer.

De acuerdo a un comunicado de Carolyn Bernstein, vicepresidenta ejecutiva de películas guionadas y documentales de National Geographic, la serie fue realizado porque Miep necesitaba ser conocida.





¿Cuántos episodios tiene “A Small Light”?

La serie cuenta con ocho capítulos, aunque todos todavía no se encuentran disponibles porque se estrenan de forma semanal.





¿Qué día se estrenan los episodios de "A Small Light"?





Capítulo 1: martes 2 de mayo

Capítulo 2: martes 2 de mayo

Capítulo 3: lunes 8 de mayo

Capítulo 4: lunes 8 de mayo

Capítulo 5: lunes 15 de mayo

Capítulo 6: lunes 15 de mayo

Capítulo 7: lunes 22 de mayo

Capítulo 8: lunes 22 de mayo





¿Cómo se llaman los episodios de "A Small Light"?





Capítulo 1: ″Pilot”

Capítulo 2: “Bienvenida a Suiza”

Capítulo 3: “La patria”

Capítulo 4: “La mariposa”

Capítulo 5: “Scheißfeld”

Capítulo 6: “Punto de ebullición”

Capítulo 7: “What Can Be Saved”

Capítulo 8: "Legacy"





¿En qué plataforma de streaming se encuentra “A Small Light”?

La serie está disponible en Disney Plus y Star Plus, actualmente no tiene todos sus episodios disponibles porque se estrenan de forma semanal.





Reparto de "A Small Light"





Bel Powley (Miep Gies)

Liev Schreiber (Otto Frank)

Joe Cole (Jan Gies)

Amira Casar (Edith Frank)

Billie Boullet (Anne Frank)

Ashley Brooke (Margot Frank)

Eleanor Tomlinson (Tess)

Liza Sadovy (Mrs. Stoppelman)

Andy Nyman (Hermann Van Pels)

Caroline Catz (Auguste Van Pels)

Rudi Goodman (Peter Van Pels)

Noah Taylor (Dr. Friedrich “Fritz” Pfeffer)

Daniel Donskoy (Karl Josef Silberbauer)





Tráiler de "A Small Light"









¿Quién fue Miep Gies?

Miep Gies, cuyo nombre real era Hermine Santrouschitz-Gies es muy conocida por el papel que tuvo durante la Segunda Guerra Mundial, ya que ella ayudó a ocultar a dos familias y un hombre porque eran perseguidos solamente por ser judíos.

Asimismo, gracias Gies el mundo sabe de la existencia de Ana Frank y su familia, ya que ella logró ocultar el diario de la niña y luego se lo entregó a su padre para él publique la historia.





