Si mencionamos la exitosa película “Forrest Gump”, sin lugar a duda se nos viene a la mente Tom Hanks, quien dio vida al protagonista en su etapa de juventud y por cuya interpretación ganó un Óscar en la categoría Mejor actor. Pero él no fue el único en encarnar al personaje principal, ya que tuvo a otro histrión que lo representó cuando era niño; nos referimos a Michael Conner Humphreys.

Cuando apenas tenía nueve años, él se puso bajo la piel de aquel niño al que le detectaron un cociente intelectual inferior a 75 y que llevaba unos aparatos ortopédicos en las piernas, convirtiéndolo en el centro de las burlas de otros menores; una actuación que conmovió a todos, más el momento que descubre su habilidad de correr muy rápido.

Su rostro quedó en la memoria de la gente, pero lejos de continuar su carrera en el mundo de la actuación, el histrión del pequeño Forrest decidió tomar otro rumbo al igual que su personaje cuando creció: enlistarse en el ejército de su país. ¿Cuántos años fue soldado? ¿Dónde sirvió? A continuación, te contamos qué hace actualmente.

Forrest Gump es un niño al que le detectaron un cociente intelectual inferior a 75 y que llevaba unos aparatos ortopédicos en las piernas (Foto: Paramount Pictures)

EL NIÑO QUE HIZO DE FORREST GUMP CRECIÓ

Michael Conner Humphreys tenía ocho años cuando su madre se enteró del casting para “Forrest Gump”, ella sin dudarlo lo inscribió con el único fin de que se divirtiera, resultando ser elegido. Su progenitora jamás imaginó que la película se convertiría en un gran éxito, por lo que su vida cambió de un momento a otro.

Viajó durante dos años para promocionar el filme, pero al cumplir 10 años no tenía interés de seguir en la actuación y cuando se mudó con su familia a Los Ángeles no le fue bien, ya que todos los reconocían por su personaje, algo que influyó en sus estudios en la escuela, donde bajó en sus calificaciones.

Años después quiso volver al mundo de la actuación (Foto: Michael Conner Humphreys / Instagram)

DE SOLDADO EN IRAK A SUS DESEOS DE VOLVER A LA ACTUACIÓN

Cuando acabó de estudiar, Michael Conner encontró una salida en el Ejército y decidió enlistarse en 2004, donde permaneció varios años; incluso fue soldado por 18 meses en la Guerra de Irak.

Una vez que dejó las fuerzas armadas se volvió a interesar en la actuación obteniendo un papel en el drama histórico “Exploradores” en 2011, de ahí no tuvo suerte en los casting.

Él no se dejó vencer y en 2015 debutó en el teatro con la obra “If All the Sky Were Paper”, en la que actuaron histriones reconocidos como Laura Dern, Annette Bening y Gary Cole. Años después, en 2021, apareció en un episodio de “Knight’s End”.

Actualmente, Michael Conner Humphreys trabaja en un teatro en Portland, Oregon, publica Sensacine.