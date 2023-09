La quinta temporada de “Disenchantment” (“(Des)encanto” en español) se estrenó el 1 de septiembre de 2023, pero los fans de la serie animada de Netflix creada por Matt Groening (“Los Simpson” y “Futurama”) y los usuarios de la popular plataforma de streaming ya preguntan por una sexta entrega.

En los primeros episodios de la ficción, la princesa Bean se niega a cumplir con su deber y con ayuda de sus nuevos amigos escapa de un matrimonio arreglado para vivir sus propias aventuras. En la segunda entrega, la protagonista se sumerge en el infierno para salvar una vida, se entera de un destino místico reservado para ella y ayuda a su padre a recuperar su reino.

Mientras que en la tercera tanda de capítulos de “Disenchantment”, Bean redobla sus esfuerzos para lidiar con complots de la realeza, misterios insondables, la inestabilidad del rey Zøg y la incertidumbre sobre el futuro de Dreamland.

En la cuarta, las desventuras de la princesa Bean incluyen el descubrimiento de un castillo submarino que guarda secretos que podrían cambiar la historia de Dreamland, y en la quinta entrega, la princesa Bean debe vencer a su madre y eludir una profecía que predice que matará a la persona que ama, para salvar a Dreamland de la ira de la reina Dagmar. Entonces, ¿habrá temporada 6?

Bean y su madrastra unen fuerzas en la temporada 5 de "Disenchantment" (Foto: Netflix)

“DISENCHANTMENT”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

La respuesta corta es no. El 1 de agosto de 2023, Netflix anunció que la quinta entrega, de 10 episodios, sería la última de la serie animada que cuenta con las voces de Abbi Jacobson, Eric Andre, Nat Faxon, John DiMaggio, Tress MacNeille, Matt Berry, David Herman, Maurice LaMarche, Lucy Montgomery y Billy West.

Por si quedaba alguna duda, los tráilers y avances de la quinta temporada de “Disenchantment” señalan que se trata de la temporada final, y el último capítulo se titula “Goodbye, Bean” (“Adiós, Bean”).

Además, el episodio final, donde el destino de Dreamland pende de un hilo, y una madre lucha contra su hija por la belleza, el poder y la inmortalidad, no deja preguntas sin resolver ni nada en suspenso.

No obstante, eso no significa que sea el final de ese mundo de fantasía. De acuerdo con Decider, Titan Comics anunció un cómic escrito por Matt Groening. El libro llamado “Disenchantment: Untold Tales Vol 1″ tendrá 224 páginas, llegará el 19 de septiembre y contará con tres volúmenes “que narran las historias que no viste en la pantalla”.

¿Bean volverá en un spin-off tras el final de la temporada 5 de "Disenchantment"? (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 5 DE “DISENCHANTMENT”?

La quinta temporada de “Disenchantment” está disponible en Netflix desde el 1 de septiembre de 2023, por lo tanto, para ver los últimos capítulos solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.