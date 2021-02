La distinguida Alfea Academy es la ubicación central de la nueva serie de Netflix, “Destino: La Saga Winx”, un programa de televisión original de la cadena de streaming que se estrenó el pasado 22 de enero. A modo de live-action, esta es una adaptación no tan fiel al programa original animado “Winx Club”.

Esto lo saben muy bien los fanáticos de Winx, ya que desde hace mucho tiempo que no han estado de acuerdo con su producción al ver que faltaban algunas caras conocidas en la adaptación. Entre ellas se encuentra Tecna, que no aparece en ningún episodio de la primera temporada de la serie y tampoco es mencionada.

“Club Winx” se desarrolló durante cuatro años a principios de la década de 2000 antes de ser recogida por Nickelodeon, donde tuvo unas ocho temporadas. Esto significa que muchos fanáticos ya estaban muy familiarizados con la trama y los personajes cuando comenzaron a ver el nuevo programa de Netflix.

Sin embargo, lo que no esperaban eran los principales cambios creativos que se produjeron con el recuento de las Winx. La versión 2021 no solo es mucho más oscura que la original, sino que también le faltan algunos personajes clave como Flora y la ya mencionada Tecna. ¿Qué pasó? Esto es lo que se sabe según Screenrant.

¿POR QUÉ TECNA NO HA APARECIDO EN “DESTINO: LA SAGA WINX”?

Las hadas de "Destino: La Saga Winx" están casi completas, pero aún quedan dudas sobre la inclusión de Tecna (Foto: Netflix)

Como muchos saben, en la caricatura Tecna proviene de Zenith, el reino de la tecnología, y ejerce magia sobre todo tipo de cosas tecnológicas. Por razones obvias, ese conjunto de poderes no encaja del todo en el mundo de fantasía más realista de “Destino: La Saga Winx” o su adherencia a un sistema mágico de seis elementos.

Presentar a Tecna tal como apareció en “Winx Club” no encajaría con el nuevo tono oscuro y realista del programa, pero ¿Significa eso que no podría aparecer en una siguiente temporada? La respuesta corta es sí, por supuesto, Tecna podría aparecer de alguna forma que los creadores aún no han revelado.

Solo necesitaría cambiarla un poco para encajar con el nuevo mundo de Winx. La mejor opción podría ser convertirla en una hada del aire, ya que se ha demostrado que las hadas del aire pueden ejercer poder sobre la electricidad. Eso podría convertirse en una especie de magia tecnológica con la explicación correcta, y le daría a las Winx centrales un hada del único elemento que les falta actualmente.

Tecna no se mostró en la primera temporada de "Destino: La Saga Winx" (Foto: Nickelodeon)

Si bien muchos espectadores han respondido positivamente a “Destino: La Saga Winx”, algunos fanáticos de la caricatura original se han sentido frustrados con los cambios de personaje. La ausencia de Flora también ha provocado ira, especialmente porque se la percibía como un personaje latino en “Winx Club”, pero fue reemplazada por un personaje blanco con Terra.

Por otro lado, aunque Musa se basó en la actriz asiática-estadounidense Lucy Liu en el programa original, es interpretada por una actriz británica aparentemente blanca en la serie de Netflix. Estas críticas de encubrimiento de Winx comenzaron antes de que saliera al aire la primera temporada y continuaron después del lanzamiento.

Con suerte, las críticas que rodean a Musa y Flora se pueden abordar al menos parcialmente en la temporada 2 al traer de vuelta a este último como un personaje adecuado e introducir más diversidad al elenco general. Tecna, sin embargo, podría ser más complicado de incluir.

Tecna podría ser una hada que controle el aire en la serie de Netflix (Foto: Nickelodeon)

Como el hada de la tecnología en “Winx Club”, las habilidades mágicas de Tecna no tienen un claro equivalente entre los seis tipos de elementos de hadas de agua, fuego, tierra, aire, luz y mente, aunque lo más probable es que los escritores la presente, como ya se mencionó, como un hada de aire.

Ahora que Alfea está cayendo en las nefastas manos de Andreas, Rosalind y Wueen Luna al final de la temporada 1 de ”Destino: La Saga Winx”, las hadas necesitarán toda la ayuda que puedan para luchar contra los enemigos, tanto dentro como fuera de las paredes de la escuela.

Las apariciones de Flora y Tecna ciertamente podrían ayudarlos en ese sentido, al mismo tiempo que presentan oportunidades para diversificar el elenco de maneras que representen a todos los fanáticos. Aún así, se necesitarán algunos arreglos narrativos para traducir a Tecna al nuevo mundo del live-action de Netflix.