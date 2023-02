¿Estás cansado de las comedias románticas estereotípicas o las extremadamente melodramáticas adaptaciones de Nicholas Sparks? Pues esta lista recopila buenas películas de romance que muestran el amor tal cual es. Con el Día de San Valentín a la vuelta de la esquina, no hay mejor época para recordar que a veces puede ser crudo, doloroso, no correspondido, espontáneo, fugaz, transformador o tormentosos.

En realidad, estos clásicos acerca del amor en todas sus formas y colores pueden ser disfrutados en cualquier época del año. Así como no importa, realmente, si estás soltero o no, es garantizado que tocarán tu corazón de todas formas.

Además, están incluidas algunas opciones que no solo muestran el amor romántico, sino otras formas de amor, como el familiar, de amistad e, incluso, hacia uno mismo.

LAS MEJORES PELÍCULAS ROMÁNTICAS QUE MUESTRAN UN AMOR REALISTA

10. “Los puentes de Madison County” (1995)

Dirección: Clint Eastwood

“Los puentes de Madison County” (“The Bridges of Madison County”) se sentirá muy cercana para aquellos que hayan vivido un amor corto, pero intenso, el cual llega a quedarse contigo por mucho tiempo más de lo que duró, si es que no para siempre.

La cinta gira en torno a Francesca (Meryl Streep), una solitaria ama de casa en un pueblo alejado que conoce a un fotógrafo (Clint Eastwood) cuando su esposo e hijos se encuentran de viaje. Ella le muestra los diferentes puentes del condado, los cuales retrata para National Geographic, pero lo que empieza como un pasatiempo para entretenerse termina convirtiéndose en una fuerte conexión.

9. “Your Name Engraved Herein” (2020)

Dirección: Patrick Kuang-Hui Liu

Se podría decir que “Your Name Engraved Herein” es una mezcla entre “Call me by your name” y “La ciudad y los perros”. Décadas después, Chang Jia-han sigue recordando el amor de juventud que lo marcó cuando estaba en la escuela militar en Taiwán de 1987, justo cuando terminaba la ley marcial. Prácticamente, una historia de amor imposible cuando debían luchar contra la presión familiar, la homofobia y un cambio social más amplio.

8. “Antes del amanecer” (1995)

Dirección: Richard Linklater

“Antes del amanecer” (“Before Sunrise”) es un clásico de la películas románticas y no por nada. Jesse (Ethan Hawke) es un joven estadounidense y Céline (Julie Delpy) es una chica francesa. Ambos se encuentran en un tren y desembarcan en Viena, donde pasan la noche caminando por la ciudad y conociéndose uno a otro. Aunque la trama es minimalista, pues solo son ellos conversando y deambulando por las calles hasta el amanecer, la yuxtaposición de sus diferentes formas de ver el amor (uno más cínico y otro más romántico) hace que sea inevitable la atracción.

7. “Weekend” (2011)

Dirección: Andrew Haigh

“Weekend” es otra película de amores fugaces, pero abrasadores. Aunque es de bajo presupuesto, la historia e interpretaciones logran tener mucho más efecto que algún popurrí de celebridades en Navidad (sí, me refiero a “Love, Actually”). Russell (Tom Cullen) conoce fortuitamente a Glen (Chris New) en un bar y deciden tener una noche juntos. Sin embargo, lo que empieza como algo casual se vuelve en el fin de semana más importante que van a vivir.

6. “I, Daniel Blake” (2016)

Dirección: Ken Loach

“I, Daniel Blake” (“Yo, Daniel Blake”) es la película que he seleccionado para mostrar diferentes tipos de amor, no solo el amor romántico. Además, es la única de esta lista que se ha llevado la Palma de Oro en el Festival de Cannes. En medio de la problemática y crítica social al individualismo y la burocracia irracional del Estado, contiene una de las historias de “la familia que eliges” más bellas y conmovedoras que he visto.

Daniel Blake (Dave Johns) es un carpintero de 59 años en el noroeste de Inglaterra que, luego de la partida de su esposa, cae enfermo y no puede trabajar, por lo que necesita la subvención estatal. Los obstáculos burocráticos lo hacen conocer a Katie (Hayley Squires), una joven madre soltera que acaba de llegar a la pequeña ciudad para poder tener un techo para sus hijos. En medio de la indiferencia de la sociedad y de los funcionarios, ambos se vuelven en el apoyo del otro, de la forma más pura y paternal posible.

5. “El amante” (1991)

Dirección: Jean-Jacques Annaud

En contraste con el título anterior, “El amante” (“The Lover”) podría colindar con lo considerado grooming o depredación de menores, por lo menos a estándares actuales. Sin embargo, esta es una historia real basada en lo que vivió Marguerite Duras, la autora francesa de la novela homónima.

La protagonista es una adolescente francesa (Jane March) en la Indochina colonial cuya familia cayó en la pobreza. En medio de su viaje, conoce a un joven comerciante chino (Tony Leung Ka Fai) muy adinerado y apuesto, que le ofrece llevarla a su internado. Pronto, ambos darán cabida a la atracción que sienten, lo cual no estará bien visto debido a las diferencias raciales y de estatus. ¿Ella lo amaba o solo buscaba que la saque de la pobreza? Es una pregunta que hasta la propia protagonista se plantea, pero tiene miedo a responder.

4. “In the Mood for Love” (2000)

Dirección: Wong Kar-wai

Por supuesto, si hablamos de amor, debía incluir una película de Wong Kar-wai y cuál mejor que “In the Mood for Love”. En Hong Kong de 1962, Chow Mo-Wan (Tony Leung Chiu-Wai) y Su Lizhen (Maggie Cheung Man-yuk) entablan una amistad debido a la soledad que sienten constantemente y la ausencia de sus respectivas parejas ¿Se darán cuenta a tiempo de lo sienten el uno por el otro?

Además de la sutil historia, la cinematografía del cineasta chino es impecable, pues los encuadres hablan cuando los protagonistas callan.

3. “Secreto en la montaña” (2005)

Dirección: Ang Lee

“Secreto en la montaña” (“Brokeback Mountain”) es una de esas historias que abarca un lapso de tiempo muy largo y en la que esperas que, después de todo, los protagonistas terminen juntos. Y pues, no voy a decir nada más, para no estropearlo.

Ennis del Mar (Heath Ledger) y Jack Twist (Jake Gyllenhaal), dos jóvenes que se conocen y se enamoran durante el verano de 1963 mientras trabajan en el pastoreo de ovejas en la Montaña Brokeback. Sin embargo, al igual que muchas de las películas con protagonistas LGBTQI+, la increíble experiencia que vivieron se verá interrumpida por la homofobia.

2. “La peor persona del mundo” (2021)

Dirección: Joachim Trier

En “La peor persona del mundo” (“The Worst Person in the World”), Julie (Renate Reinsve) es una mujer que está tratando de encontrarse a sí misma en la vida, en lo profesional y en lo romántico. En el interín, explora diferentes relaciones hasta que encuentra al que parece el indicado, pero, como muchas veces sucede, no todo dura para siempre. Sin embargo, lo que debe mantenerse es el amor propio, incluso si eso te hace un poco egoísta.

1. “Llámame por tu nombre” (2017)

Dirección: Luca Guadagnino

“Llámame por tu nombre” (“Call Me By Your Name”) es refrescante, progresiva y completamente romántica, no solo en la historia de amor entre los protagonistas, sino también con todos los elementos que los rodean.

Elio Perlman (Timothée Chalamet) es un adolescente de 17 años que está pasando el verano en su casa de Italia junto a su familia. Oliver (Armie Hammer) llega al lugar como asistente de su padre y, aunque la interacción fue tensa al principio, empieza a surgir algo más que una amistad.