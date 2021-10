Disney Pixar tiene entre manos otra gran historia por contar. El día de hoy, miércoles 27 de octubre, la empresa estrenó el primer tráiler oficial de Lightyear, la cinta en solitario del personaje de Toy Story.

Recordemos que este popular personaje ya había contado con una serie animada por televisión llamada “Buzz Lightyear, Comando Estelar” que se estrenó en el año 2000. Ahora es momento de dar el salto al cine.

En esta ocasión, quien le dará la voz al personaje no será Tim Allen (Toy Story), sino Chris Evans, conocido por su papel de Capitán América en las cintas del Universo Cinematográfico de Marvel.

“La frase ‘un sueño hecho realidad’ se usa mucho, pero nunca lo he querido decir más en mi vida”, explicó Evans en un comunicado de prensa junto al tráiler.

“Cualquiera que me conozca sabe que mi amor por las películas animadas es profundo. No puedo creer que pueda ser parte de la familia Pixar y trabajar con estos artistas verdaderamente brillantes que cuentan historias como nadie. Verlos trabajar no es nada. sin magia. Me pellizco todos los días”, añadió el actor.

“Al infinito y... Conoce el origen del Guardián Espacial en #Lightyear de Disney y Pixar. Estreno 2022, solo en cines”, se lee en la descripción del primer tráiler oficial del largometraje de Buzz.

Tráiler de Lightyear, la película

