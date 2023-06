A lo largo de los 100 años de existencia de Disney, el estudio ha lanzado muchísimas películas que se destacan por su creatividad, sus queridos personajes y, claramente, su banda sonora.

Lo cierto es que las composiciones de clásicos de la compañía se han vuelto parte de la vida de muchas personas. En ese sentido, grandes y pequeños disfrutan de los sencillos como parte de su lista de reproducción diaria.

Por ello, Depor te presenta hoy una selección muy especial. En las siguientes líneas, exploraremos los 10 temas musicales más destacados de la marca. ¡Disfruta y canta con nosotros estos himnos!

LA LISTA DE LAS 10 MEJORES CANCIONES DE DISNEY

10. “No se habla de Bruno”

Empezamos la lista con un un éxito de los últimos años. “We Don’t Talk About Bruno” es una canción de la banda sonora de “Encanto” (2021), con música y letra de Lin-Manuel Miranda. El tema mezcla la salsa y el pop latino, con el fin de presentarnos a un personaje misterioso del relato y las razones por las que su familia prefiere olvidarse de él. Vale precisar que la composición alcanzó el puesto número uno en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos.

9. “Colores en el viento”

“Colors of the Wind” se lanzó en 1995 como parte de la BSO de la película “Pocahontas”. El tema fue escrito y compuesto por Stephen Schwartz y Alan Menken, centrándose en el respeto que siente la protagonista por su entorno. Su intérprete original fue Judy Kuhn y ganó el premio Óscar a Mejor Canción Original.

8. “Let It Go”

El tema principal de “Frozen” (2013) es conocido en Latinoamérica como “Libre Soy” y en España como “Suéltalo”. Fue compuesto por los esposos Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, y también ganó el premio de la Academia. Es interpretado por la reina Elsa en la ficción, dejando claro que está dispuesta a construir un reino en el que no le hará daño a nadie.

7. “I See the Light”

La canción fue presentada como el primer sencillo promocional de la banda sonora de “Tangled” (”Enredados”) del 2010. En su idioma original, fue interpretada por Mandy Moore y Zachary Levi. En Hispanoamérica, se llamó “Veo en ti la Luz” y tuvo a los cantantes Danna Paola y Chayanne como voces principales. Finalmente, la versión española se tituló “Por fin ya veo la luz” y fue interpretada por Carmen López y Tony Mateo.

6. “Un Mundo Ideal”

“A Whole New World” es uno de los grandes clásicos de la compañía. ¿Quién no recuerda a Jasmine y Aladdín volando en esa alfombra mágica y declarándose su amor a través de este tema memorable? Pues, a la Academia le gustó tanto que fue la ganadora de la categoría Mejor Canción Original de los premios Óscar.

5. “La Bella y la Bestia”

“La bella y la bestia” es el tema principal de la película homónima de 1991. La balada romántica fue compuesta por Howard Ashman y Alan Menken. Además, sirve como fondo musical del esperado baile de los protagonistas.

4. “De cero a héroe”

¡Qué difícil escoger una sola canción de la BSO de “Hércules”! Pero “De cero a héroe” es una gran opción. Este tema (bastante pegadizo, por cierto) nos presenta la lucha del personaje principal por convertirse en una figura reconocida en Tebas, gracias a su esfuerzo y coraje.

3. “Hombres de Acción”

Una de las mejores secuencias de entrenamiento de las películas de Disney ocurre en “Mulán” (1998) con la canción “I’ll Make a Man Out of You”, compuesta por Matthew Wilder y David Zippel. El grupo liderado por Li Shang nos recuerda que, en batalla, “debemos ser cuál veloz torrente”.

2. “En mi corazón tú vivirás”

Phil Collins realmente se lució con la banda sonora de “Tarzán”. Así, nos regaló joyas como “Son of Man” (”Hijo de Hombre”), “Strangers Like Me” o “Two Worlds”. Esta lista incluye “You’ll Be in My Heart”, el precioso tema sobre una madre que promete proteger a su pequeño.

1. “Circle of Life”

La lista es liderada por el tema principal de “El rey león” (“Circle of Life”), conocido en España como “El ciclo de la vida” y en Latinoamérica como “El ciclo sin fin”. Si bien la cinta tiene otras canciones maravillosas, como “Can You Feel the Love Tonight” o “Hakuna Matata”, esta composición de Elton John y Tim Rice es muy especial debido a que es la presentación del reino en el que se desarrolla gran parte el largometraje.