Disney+ lanzó este martes el primer tráiler oficial y póster de “Chip y Dale: Al rescate”, una comedia de formato cruzado que llevará la querida serie de animación de los 90 a la acción real después de 30 años desde su cancelación.

Con John Mulaney (Saturday Night Live) y Andy Samberg (Brooklyn 99) como Chip y Dale respectivamente, las famosas ardillas llegarán a la pantalla grande con un nuevo formato que mezcla animación 2D, 3D con la vida real.

Esta nueva producción cinematográfica no será un reboot, así lo deja claro el póster que acaba de lanzar Disney+; por el contrario, será una especie de regreso de los icónicos personajes a través de una nueva aventura en un mundo totalmente distinto a donde se iniciaron.

La dupla volverá a juntarse después de 30 años, luego que ambos se separaran para tomar caminos distintos. Chip y Dale tendrán que resolver sus diferencias para ponerse los trajes de detectives de Rescue Rangers, y así lograr salvar a su amigo.

El tráiler de aproximadamente dos minutos de duración muestra diversas escenas que han llamado la atención, como la participación de Rico McPato y del mismísimo Roger Rabbit.

Este nuevo largometraje hará su debut en Disney+ el viernes 20 de mayo. Además de John Mulaney y Andy Samberg, la cinta contará con las actuaciones de KiKi Layne (If Beale Street Could Talk), Will Arnett (Lego Batman: la película), Seth Rogen (Pam y Tommy), JK Simmons (Whiplash), Eric Bana (Dirty John), entre otros.

Akiva Schaffer (Saturday Night Live) estará en la silla del director mientras que el guion está a cargo de Dan Gregor y Doug Mand (Crazy Ex-Girlfriend).

