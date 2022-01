Si eres fan de los Vengadores, posiblemente has estado enganchado en las primeras series de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel que se comparten por Disney Plus. El año pasado, la productora compartió “WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier”, “Loki” y “What If...?”; a su vez, las cintas que se estrenaron en los cines también llegaron a la plataformas meses después.

En 2022 hay mucho por ver. En diciembre del pasado año, se estrenó la serie “The Book of Boba Fett”, una producción que expande el universo de Star Wars, al mismo estilo de The Mandalorian. La gran diferencia con Netflix es que la aplicación de la marca del ratón publica episodios cada semana.

Por este motivo, el primer estreno de 2022 en Disney Plus será el capítulo 2 de “The Book of Boba Fett”, programado para el miércoles 5 de enero. Esa misma fecha, llegará también una reality show de National Geographic llamado “Voluntarios Todo Sea por la Ciencia”.

Estrenos de Disney Plus en enero de 2022

Voluntarios Todo Sea por la Ciencia - 5 de enero

The Book of Boba Fett, capítulo 2 - 5 de enero

PJ Masks: héroes en pijamas, temporada 4 - 5 de enero

Secretos de los osos polares - 5 de enero

Star Wars vintage: los Ewoks - 19 de enero

El mundo según Jeff Goldblum, Parte 2 - 19 de enero

Cesar Millan: Better human, better dog, Temporada 1 - 19 de enero

Secretos perdidos de Chichén Itzá - 14 de enero

Tutankamón a color - 14 de enero

Polinesios Revolution - 28 de enero

Spin - 7 de enero

Eternals - 12 de enero

The Book of Boba Fett, capítulo 3 - 12 de enero

The Book of Boba Fett, capítulo 4 - 19 de enero

The Book of Boba Fett, capítulo 5 - 26 de enero

La era del hielo: las aventuras de Buck - 28 de enero

Recuerda que puedes adquirir el combo de Disney Plus y Star Plus a 44,90 soles mensuales. En caso de que solo desees el contenido de Disney, podrás pagar 25,90 soles mensuales o un solo pago de 259,90 por la suscripción de un año.

