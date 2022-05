Disney apostó por todo lo alto con Disney Plus, su propia plataforma de streaming. Tras varios meses en el mercado, la compañía también ha hecho crecer la marca Star Plus, en donde añaden el contenido de Fox, la última empresa que compraron, y además comparten partidos de fútbol gracias a ESPN.

Lamentablemente, Disney Plus no termina de convencer a los espectadores. En primer lugar, se podría deber a que no cuenta con un filtro de edad, lo cual impide estrenar series y películas para mayores de 18 años.

Por otro lado, pese a contar con grandes productoras dentro, no cuenta con tanto contenido nuevo. Marvel Studios y Lucasfilms son las dos que más series han estrenado en los últimos meses.

En el segundo trimestre del actual año fiscal, se reporta que cerca de 8 millones de espectadores se sumaron a la experiencia, pero esto no se ha visto reflejado en los ingresos.

El medio NaTelinha reporta que en el primer trimestre de 2022, Disney acumulaba una deuda de 887 millones de dólares. Esto podría afectar directamente a los siguientes proyectos de la aplicación.

Pese a esto, desde dentro de la marca del ratón creen que solo es un mal momento para el app. Esto se debe a que Disney recibía dinero de otras aplicaciones como Netflix y Amazon Prime por distribuir sus contenidos.

