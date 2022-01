El Universo Cinematográfico de Marvel cerró el año 2021 con la serie “Hawkeye” e inició el 2022 con “Eternals” en Disney Plus. Como es de esperarse, muchos fans esperan con ansias el siguiente estreno de los Vengadores en Disney Plus.

Por lo pronto, la productora está volcada en la promoción de Moon Knight, la cual ha programado su estreno para el 30 de marzo. Ya puedes revisar el primer tráiler oficial de la producción en YouTube.

Moon Knight sinopsis

“Steven Grant es un empleado de una tienda de regalos que cuenta con un trastorno de identidad disociativo. Se logra ver en el avance que cada vez que duerme despierta con otra identidad, en un lugar extraño y cuenta con recuerdos de otra vida.

En una de sus vidas paralelas es Marc Spector, un mercenario que tiene cuentas pendientes con presuntas mafias. Lo extraño es cuando su vida se cruza con un misterio de los dioses de Egipto.

Su transformación se concretará en un momento de la serie para utilice los poderes de Moon Knight. Enfrentará no solo a poderosos villanos del UCM sino que otras criaturas mitológicas que no habíamos visto antes”.

Por supuesto, Marvel Studios no dejará a los fans de los Vengadores sin contenido durante febrero. El 16 de ese mes, llegará a la plataforma Disney Plus “Marvel Studios: Assembled – The Making of Hawkeye”, una producción que muestra el detrás de cámaras de la última serie que estrenaron.

Por otro lado, “Marvel Studios: Assembled – The Making of Eternals” se estrenará el 9 de febrero de junto al final de The Book of Boba Fett, la serie de Star Wars.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.