Disney Plus ha tenido gran aceptación de parte del público; no obstante, las primeras quejas que quizás te vengan a la cabeza es que no cuenta con todo el contenido de Fox y otras franquicias propiedad de la marca del ratón.

Esto se debe a que en el lanzamiento de la plataforma, se enfocaron solo en contenido familiar o para niños. Básicamente, puedes encontrar contenido de cincodiferentes marcas en Disney Plus: Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Disney Animation Studios.

No encontrarás contenido de Fox allí. Por este motivo, han introducido Star+. Funcionará como una app diferente o como una extensión del catálogo que ya tenemos en Disney Plus.

¿Cuándo se lanzará Star+ en Latinoamérica?

Si lo que buscas es solo contenido adulto y no te interesan los cortos animados o contenido familiar, quizás optes solo por contratar el servicio de streaming de Star+. no obstante, si ya cuentas con un perfil de Disney Plus, puedes adquirir la extensión por un precio limitado.

Star+ se habilitará en Latinoamérica el 31 de agosto de 2021. Se incluirá contenido deportivo con la franquicia ESPN, pero también puedes ver franquicias de ficción como Alien, Predator, Deadpool, Los Simpson y The Walking Dead.

Precios de Star

México

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año.

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes.

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año.

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes.

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año.

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes.

Perú

Star+ por 37,90 soles al mes / 379,90 soles al año.

Combo Star+ y Disney+ por 44,90 soles al mes.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.