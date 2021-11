La fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel inició con el estreno de “WandaVision” en la plataforma Disney Plus. A esta corta serie, le siguió “The Falcon and the Winter Soldier” y tan solo semanas atrás se cerró la emisión de la primera temporada de “Loki”.

Pero no han sido las únicas producciones en las que ha trabajado la productora. También ha llegado a los cines “Black Widow” y “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”.

La primera cinta mencionada ya está disponible en la plataforma de streaming, mientras que la segunda recién se habilitará para todos los usuarios el 12 de noviembre.

“Hawkeye”, por otro lado, ha programado su estreno para el 24 de noviembre de este año en Disney Plus. Allí se introducirá a una nueva agente: Kate Bishop, quien tomaría el papel de la nueva Hawkeye en los Nuevos Vengadores.

¿Hay alguna otra serie de Marvel que se estrenará durante este mes? Pues ha pasado completamente desapercibida pero la producción animada “Marvel: Hit-Monkey” se estrenará el 17 de noviembre.

Se trata de una historias inspirada en los cómics. Hit-Monkey es un mono con traje que lucha al mismo estilo de John Wick. Por supuesto, no conecta esta trama con los Vengadores.

