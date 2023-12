No cabe duda de que “Mi pobre angelito 2″ (también conocida como “Home Alone 2: Lost in New York” en su idioma original) se ha convertido en todo un clásico de las fiestas navideñas, con escenas memorables protagonizadas por Macaulay Culkin, asó como una breve aparición de Donald Trump, la cual causó controversia debido a las declaraciones del director Chris Columbus.

Pese al paso de los años, la aparición de Trump ha sido objeto de polémica, a tal punto que el propio protagonista de la cinta ha expresado su apoyo a la eliminación de la escena en la que aparece la celeb de Estados Unidos, especialmente después de los eventos en el Capitolio donde seguidores del expresidente protestaron por la victoria de Joe Biden.

¿DIRECTOR ACUSA A TRUMP DE “USAR LA INTIMIDACIÓN” PARA APARECER EN “HOME ALONE 2”?

Como parte del aniversario 31 del estreno de la cinta, el director Chris Columbus reveló que la aparición del magnate, que en ese momento no mostraba intenciones de participar en la política pero era una figura pública muy conocida, se debió a una condición que este puso para filmar en el Hotel Plaza de Nueva York.

“Acordamos incluirlo en la película, y cuando la proyectamos por primera vez sucedió lo más extraño: la gente aplaudió cuando Trump apareció en pantalla. Entonces le dije a mi editor: ‘Déjalo en la película’. Es un momento para el público’”, comentó Columbus en conversación con Business Insider

Aunque el cameo fue exitoso y es uno de los más recordados de la exitosa secuela, el director se mostró en desacuerdo de que el magnate haya colocado como condición su propia aparición para aprobar el acceso a su acceso a una de sus propiedades.

“Es un gran momento para la audiencia, pero sí se abrió camino en la película, a través de la intimidación”, sentenció Columbus, responsable de otros clásicos como “El hombre bicentenario”, las primeras tres entregas de Harry Potter, la franquicia de Percy Jackson, entre otras.

“Mi pobre angelito 2” es una de las cintas más vistas en épocas navideñas (Foto: 20th Century Studios)

DONALD TRUMP RESPONDE A CHRIS COLUMBUS

A través de su plataforma Truth Social, el magnate y expresidente norteamericano negó los comentarios de Columbus y hasta aseguró que la producción de la cinta le rogó para que apareciera en la cinta, pues su presencia la haría más popular.

“Treinta años atrás, el director Chis Columbus y otros me suplicaron para que hiciera un cameo en ‘Mi pobre angelito’, habían rentado el Plaza Hotel, en la época en que fui su propietario, yo estaba muy ocupado y no quería hacerlo. Ellos fueron muy agradables, pero sobre todo, persistentes, así que accedí y el resto es historia”, inició Trump.

Para el representante republicano, su presencia ayudó al éxito de la secuela del clásico navideño y negó que se haya impuesto como condición para permitir las grabaciones.

“Ese pequeño cameo despegó como un cohete y la película fue todo un éxito, y sigue siéndolo, especialmente cuando se acerca la Navidad, las personas me llaman cuando está al aire. Ahora, sin embargo, 30 años después, Columbus declaró que había sido yo quien me puse a mí mismo dentro de la película, nada podría estar más alejado de la verdad”, añadió.

Para probar su punto, el magnate señaló que su corta participación “ayudó a la película a que fuera exitosa” y por eso la han mantenido por casi tres décadas. “Es solo otro chico de Hollywood haciéndose publicidad con Trump para sí mismo”, sentenció.