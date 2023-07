Desde el 29 de junio del 2023, en los cines del Perú se encuentra disponible “La Pampa”, largometraje con un gran mensaje respecto a la trata de niñas y mujeres que ocurre en el país, especialmente en la selva. La cinta es dirigida por Dorian Fernández-Moris, conocido director por películas como Cementerio General 1 y 2.

“La Pampa” trata sobre una adolescente que desea huir de la explotación sexual que sufre, mientras realiza ese viaje conoce a un exfuncionario público llamado Juan que está escapando de la justicia. Para conocer más sobre el largometraje, Depor tuvo la oportunidad de entrevistar al director de la película.

¿Qué dificultades tuvieron al grabar “La Pampa”?

Dorian Fernández-Moris: “La historia presentó dificultades especialmente por las cuestiones climatológicas, pero adicionalmente con la necesidad de recrear escenarios muy grandes que no son usuales en el cine peruano. En general unos retos que si no hubiera habido el compromiso de todo el equipo con la historia no se hubiera podido realizar”.

¿Cómo fue el presupuesto para realizar los escenarios?

Dorian Fernández-Moris: “se recibió apoyo de empresas privadas de Pucallpa y Ucayali que se sumaron con maquinarias, motobomba y toda la logística que se requiere. Hubo mucho entusiasmo cuando la rodamos. La Pampa es una coproducción de España, Chile y Perú, así que hay recursos que vienen de los tres países”.

¿Cómo así te animas a dirigir “La Pampa”, teniendo en cuenta que tú has realizado anteriormente películas de terror?

Dorian Fernández-Moris: “Bueno, lo que pasan los protagonistas en muchos tramos de la película tienen que ver con el miedo y con esa sensación que también despiertan las películas de terror. Aunque en este caso es provocado por una realidad diferente, entonces sí hay ciertas similitudes. Pero yo tengo una identidad amazónica muy marcada por mi familia materna y eso me ha permitido cada cierto tiempo buscar una realidad que me movilice y me permita visibilizar alguna situación. Por ejemplo con “Desaparecer” (película que ha dirigido)”.

¿Cómo se inspiran en realizar “La Pampa”?

Dorian Fernández-Moris: “La inspiración de “La Pampa” nos llegó por un caso real de una mujer de Iquitos que había logrado escapar de sus captores y había conseguido salvarse después de unas peripecias enormes (estuvo varios años captada y explotada sexualmente). Esta historia nos conmocionó y a partir de eso se inició una investigación para desarrollar la historia que tiene muchos elementos que tratan de representar a la cantidad de víctimas que llegan a este zona, pero ahora está alojada en una película como ficción para tratar de acceder a más público”.

¿Qué mensaje crees que las personas podrían llevarse tras ver “La Pampa”?

Dorian Fernández-Moris: “Esta película tiene varios objetivos como dejar al espectador muchas emociones y sensaciones distintas que van desde la atención, empatía y pasan por la intriga, repulsión y termina en la reflexión que es muy importante”.

