“The Killer” (“El asesino” en español) es una película de suspenso y acción neo-noir de Netflix dirigida por David Fincher a partir de un guión de Andrew Kevin Walker, y que sigue a un asesino que comienza a resquebrajarse psicológicamente a medida que adquiere conciencia, a pesar de que sus clientes siguen demandando sus habilidades.

La cinta basada en la serie de novelas gráficas francesas del mismo nombre escrita por Alexis “Matz” Nolent e ilustrada por Luc Jacamon se grabó en St. Charles, Illinois, en marzo de 2022 durante diez días y concluyó ese mismo mes.

“The Killer” se estrenó en el 80.° Festival Internacional de Cine de Venecia el 3 de septiembre de 2023, está programado para llegar a los cines el 27 de octubre de 2023, y estará disponible en Netflix a partir del 10 de noviembre.

Michael Fassbender, Arliss Howard, Charles Parnell, Kerry O’Malley, Sala Baker, Sophie Charlotte y Tilda Swinton conforman el elenco principal de la película que ha obtenido sólidas críticas que destacan la dirección y el rol del protagonista.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “THE KILLER”?

1. Michael Fassbender como The Killer

Michael Fassbender, actor irlandés-alemán reconocido por producciones como “Band of Brothers”, “300″, “Hunger”, “X-Men: primera generación”, “12 Years a Slave”, “Assassin’s Creed”, “Alien: Covenant” y “Dark Phoenix”, interpreta a The Killer, un asesino clínico y disciplinado que comete un error durante uno de sus golpes.

Michael Fassbender como 'El Asesino' en la película de suspenso y acción "The Killer" (Foto: Netflix)

2. Charles Parnell como Hodges

Charles Parnell, conocido por papeles como Derek Frye en la serie “All My Children” y Russ Jeter en la serie “The Last Ship”, da vida a Hodges, el encargado de The Killer, es decir, tras la fuga del protagonista deberá decidir entre perseguirlo para matarlo o ayudar a escapar a su amigo.

3. Kerry O’Malley como Dolores

Kerry O’Malley, que interpretó a Lilith en la serie “Snowpiercer” y apareció en “Annabelle”, “Shameless”, “Annabelle: Creation”, “Bones”, “Law & Order”, “Why Women Kill”, “Modern Family” y “1923″, asume el rol de Dolores en “The Killer”. Se trata de una administradora de oficina que trabaja para Hodges.

Kerry O'Malley como Dolores en la película de suspenso y acción "The Killer" (Foto: Netflix)

4. Sala Baker como The Brute

Sala Baker, mejor conocido por interpretar al villano Sauron en la trilogía “El señor de los anillos” de Peter Jackson y por participar en películas como “Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest”, “The Kingdom”, “The Expendables”, “Iron Man 3″, “Captain America: Civil War”, “Deadpool 2″, da vida a The Brute, otro asesino profesional.

5. Sophie Charlotte como Magdala

Sophie Charlotte, actriz germano-brasileña que ha aparecido principalmente en producciones brasileñas como la película “Passport to Freedom” y la serie “All the Flowers”, asume el papel de Magdala, la novia de The Killer.

Sophie Charlotte como Magdala en la película de suspenso y acción "The Killer" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “The Killer”: