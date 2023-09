CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “El curandero” (“Forgotten Love” en inglés y “Znachor” en su idioma original) es una película polaca de Netflix que narra la historia de Rafal Wilczur, un famoso cirujano que pierde la memoria tras ser asaltado. La cinta empieza con Wilczur siendo reconocido como un genio y promovido a director de la clínica luego de salvar a un pobre niño llamado Staś, lo que provoca los celos profesionales de su colega, el Dr. Jerzy Dobraniecki.

Cuando Rafał regresa a casa descubre que su esposa Beata escapó con otro hombre y se llevó a su hija Marysia. Desesperado, sale a buscarlas y es asaltado. Mientras unos los golpean, Jerzy Dobraniecki aparece, pero en lugar de ayudarlo, lo abandona a su suerte. La policía encuentra su abrigo cerca del río y cree que se suicidó.

LO QUE PASÓ AL FINAL DE “EL CURANDERO”

15 años después, el protagonista de “El curandero” se ha convertido en un vagabundo que no recuerda nada sobre su pasado, se hace llamar Antoni Kosiba y que busca algo que ni siquiera él sabe. De camino a otra ciudad, conoce a Zofia, una viuda que le ofrece trabajo en su molino.

En tanto, su hija Marysia se ha convertido en una joven huérfana que quiere estudiar medicina, pero no tiene el dinero que se necesita. Tras la muerte de su padrastro, empieza a trabajar en una taberna, donde conoce al Conde Leszek, quien se enamora de ella y trata de conquistarla sin éxito, al menos al principio.

A pesar de que no recuerda ni su nombre, Rafał todavía conserva sus habilidades médicas, así que constantemente ayuda a personas enfermas, así llega hasta sí llega hasta Michał, el mejor amigo de Marysia que sufre un accidente laboral que afecta sus piernas. Pero la joven no permite que Antoni Kosiba lo trate porque no es doctor y ya cuenta con el apoyo del médico de Leszek.

Después del acto de Leszek, Marysia permite que este la corteje y terminan enamorándose, lo que por supuesto no es del agrado de la familia del Conde, sobre todo de su madre. No obstante, Leszek se marcha de su casa para estar con su amada. Cuando Michał no recupera la movilidad de sus piernas, accede a que Antoni lo opere.

Marysia acepta casarse con Leszek, pero su historia se vuelve trágica debido a un accidente de motocicleta provocado por un expretendiente de la joven. El Conde solo tiene heridas leves y es auxiliado por su familia, mientras que Marysia necesita una cirugía en la cabeza. Dr. Pawlicki se niega a atenderla, así que Zofia roba sus instrumentos para que Antoni realice la operación.

Leszek le propone matrimonio a Marysia en la película polaca "El curandero" (Foto: Netflix)

Rafal Wilczur, ¿recupera la memoria?

Aunque Antoni logra salvar a Marysia, aún requiere atención médica y medicamentos para recuperarse por completo. “El curandero” no duda en buscar al mejor doctor para salvar a la joven que aprecia sin saber por qué. Cuando logra dar con Jerzy Dobraniecki, este se sorprende al ver a su viejo amigo, pero no revela nada y accede a tratar a la enferma.

En realidad, solo quiere asegurarse de que Rafal no recupera la memoria para no perder todo lo que consiguió tras su desaparición. Incluso, le pide a Zofia que le informe de inmediato si su pareja tiene algún recuerdo de su pasado.

Cuando Marysia se recupera trata de buscar a Leszek, pero la madre del Conde evita el encuentro asegurando a su hijo que su novia murió en el accidente, ocultando las cartas de la joven y amenazando con denunciar a Antoni por practicar la medicina sin un diploma. Para evitar que eso suceda, Marysia se marcha del pueblo.

Sin embargo, Antoni prefiere entregarse a las autoridades y ser juzgado por su delito. Gracias a la intervención de su padre, Leszek descubre la verdad y se empeña en encontrar a su amada, en el proceso descubre su historia y que Rafal podría ser el padre de Marysia.

“El curandero” termina con Marysia llegando justo a tiempo para evitar que su padre sea sentenciado. Tras revelar su verdadera identidad y desenmascarar a Dobraniecki, Rafal puede retomar su vida junto a su hija y a Zofia. Al final de la película polaca de Netflix, ambas parejas se casan.