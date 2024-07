“El Decamerón” (“The Decameron” en inglés) es una serie de Netflix que, aunque se inspira en el libro de Giovanni Boccaccio del siglo XIV, ofrece una visión innovadora con su comedia negra ambientada en la época medieval. Estrenada el 25 de julio de 2024, la serie, con solo 8 episodios, ha captado la atención de los espectadores gracias a su enfoque único. Ahora, muchos se preguntan si esta serie provocadora y entretenida tendrá una segunda temporada en la plataforma de streaming.

La trama transcurre en 1348, cuando la peste negra golpea fuerte a la campiña italiana y un grupo limitado de nobles se refugia junto a sus sirvientes en una gran residencia. Sin embargo, lo que comienza como un juego sexual y mucho vino pronto se convierte en una batalla campal por la supervivencia.

La mezcla de humor oscuro con el trasfondo histórico crea una experiencia única que desafía las expectativas y mantiene a la audiencia intrigada.

Zosia Mamet y Saoirse-Monica Jackson en la nueva serie medieval, "El decamerón" (Foto: Netflix)

LO QUE SABEMOS SOBRE UNA POSIBLE TEMPORADA 2 DE ”EL DECAMERÓN”

Hasta el momento, Netflix no ha confirmado si “El decamerón” tendrá una segunda temporada. Todo dependerá de qué tan bien le vaya a la serie en cuanto a visualizaciones y apoyo del público. Aunque la primera temporada ha recibido críticas mixtas y negativas de la mayoría de los críticos, que señalan que el humor no llega como se esperaba, esto no necesariamente sella su destino.

Es importante señalar que “El decamerón” presenta un final algo concluyente, lo que podría indicar que Netflix nunca tuvo la intención de continuar la historia. Sin embargo, en el mundo del streaming, las decisiones pueden cambiar rápidamente si el público muestra un fuerte apoyo.

Un formato antológico para la segunda temporada, abordando los mismos temas con nuevos personajes, es una opción que podría mantener la frescura y atraer a nuevos espectadores.

Así que, mientras no hay confirmación oficial, el futuro de “El decamerón” está en manos de los espectadores. Si la serie logra captar la atención del público y generar suficiente interés, podríamos ver una segunda temporada con un enfoque renovado. Mantente atento a las noticias de Netflix para ver cómo evoluciona esta intrigante serie.