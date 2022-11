Dr. Seuss, seudónimo de Theodor Seuss Geisel, fue un escritor de estadounidense que se volvió muy popular por sus libros infantiles que se caracterizaban por tener personajes muy curiosos, él publicó más de 60.

Entre sus historias más populares se encuentran ¡Cómo el Grinch robó la Navidad! (How The Grinch Stole Christmas), El Lorax, Horton y el mundo de los Quien y El gato en el sombrero (The Cat in the Hat).

Debido a la popularidad de sus libros, algunos de ellos fueron adaptados para televisión y para el cine. Hasta el momento, ‘El Grinch’ es la publicación que más versiones cinematográficas tiene, tal vez es porque su historia está relacionada con la Navidad.

En ese contexto, a continuación, te contamos cuáles son las adaptaciones cinematográficas que hay sobre los libros del Dr. Seuss y en qué plataformas de streaming se encuentran.





El Grinch: el cuento animado

Es una película animada que se estrenó en 1966 y cuenta la historia del particular personaje que no quiere que llegue la Navidad, así que decide disfrazarse de Papá Noel para robar los regalos y adornos navideños de los Quién. Puedes encontrarlo en Google play.

El Grinch: el cuento animado.





El Grinch

Esta adaptación del libro del mismo nombre se estrenó en el 2000 y cuenta con la participación de actores de carne y hueso, siendo Jim Carrey el elegido para darle vida al curioso personaje. Están en Netflix, Prime video y para alquilar en Google play, Claro video y Apple Tv.





El Gato

Es la adaptación cinematográfica del libro del mismo nombre que se estrenó en el 2003. La cinta cuenta la historia de una una mujer que es madre de dos niños y que trabaja en una agencia inmobiliaria que es dirigida por un hombre que está obsesionado con la higiene, así que cuando ella es elegida para ser la anfitriona de la fiesta de la empresa los nervios se apoderan de ella. Está en HBO Max, Movistar Tv, Claro video, Google play.





Horton y el Mundo de los Quién

Es un largometraje que llegó a los cines en el 2008 y está basado en la historia del mismo nombre. Trata sobre un elefante llamado Horton escucha una voz salir de una nube de polvo, ese sonido proviene de unos microbios que le piden ayuda para que proteja su ciudad. Él decide aceptar la misión. Se encuentra en Disney plus y para alquilar en Google play.

Horton y el Mundo de los Quién. (Foto: Captura/oficial)





El Lórax: en busca de la trúfula perdida

La película llegó a los cines en el 2012. Cuenta la historia de un chico que desea conquistar a la joven de sus sueños, pero para lograrlo deberá investigar más sobre la historia del Lorax, una criatura que lucha por proteger un mundo que podría extinguirse. Disponible en Netflix, Prime video y Movistar tv.





El Grinch

Es una adaptación animada y en 3D que se estrenó en el 2018. En esta adaptación también participó como productora ejecutiva la viuda de del Dr. Seuss, Audrey Geisel. Está en Google play, Movistar Tv, Claro video y Apple tv.





