Desde su estreno, el 7 de mayo de 2021, “El legado de Júpiter” (“Jupiter’s Legacy” en su idioma original), serie de superhéroes basada en los cómics homónimos de Mark Millar y Frank Quitely, se ha posicionado en el Top10 de las producciones más populares de Netflix, a pesar de no contar con el respaldo de la crítica especializada.

Más allá del apoyo o desaprobación de la audiencia, la ficción desarrollada en un primer momento por Steven S. DeKnight y luego por Sang Kyu Kim, respeta los puntos principales del cómic, pero también incluye algunos cambios importantes.

De hecho, Screen Rant compartió una lista con las principales diferencias entre el cómic y la serie “El legado de Júpiter”.

1. LA MISTERIOSA ISLA DE LOS SUPERPODERES

Mientras en los cómics el origen de la Unión de Justicia en la isla misteriosa es breve, en la serie de Netflix se muestra en siete de los ocho episodios, es decir, en este último se incluyeron detalles adicionales como las visiones de Sheldon de su padre, la explicación de cómo se unieron todos los diferentes miembros y la peregrinación de Sheldon a la granja Miller, además de las pruebas que los seis personajes enfrentaron para convertirse en superhéroes.

Incluso la naturaleza exacta de los habitantes de la isla es distinta. En el material original aparecen como seres altos de piel verde que luego se denominan explícitamente extraterrestres, aunque no revelan sus motivos exactos para regalar superpoderes a los humanos. En tanto, en el programa se presentan con formas humanas, específicamente como las personas que Sheldon, Walt, Fitz, Grace, Richard y George más quieren ver, pero además, son transportados a un planeta alienígena.

En esa isla Sheldon y el resto de su grupo obtuvieron sus poderes (Foto: Netflix)

2. BRANDON ASESINA A SU PADRE

Este es el cambio más grande e importante de “El legado de Júpiter”, ya que la presión para vivir de acuerdo con los ideales de su padre provoca que Brandon se convierta en un completo desastre y en alguien incapaz de sentir empatía.

Brandon no tarda en caer en la manipulación de su tío Walt y convertirse en un villano. El hijo de Sheldon se une a un plan que busca acabar con los superhéroes antiguos y convertir a Estados Unidos en una distopía fascista donde los superhéroes toman todas las decisiones. En medio de esta guerra civil, no duda en matar a su padre debilitado con su visión láser. ¿Esto podría pasar en la segunda temporada?

Brandon es un villano en los cómics (Foto: Netflix)

3. GRACE TAMBIÉN MUERE

Antes de matar a Sheldon/ Utópico, Walter y el resto de superhéroes rebeldes emboscan a Grace y mientras Brainwave utiliza sus poderes para hacerse creer que está ganando la pelea, en el mundo real la atraviesan con varias flechas y otras armas. Cuando la madre de Brandon está al borde de la muerte, Brainwave la saca de su fantasía y le provoca un aneurisma.

En los cómics, Grace no es un personaje importante a diferencia de lo que sucede en el programa de televisión, así que es probable que esto no suceda o al menos no termine en la muerte de Lady Liberty.

Grace no era un personaje principal en los cómics "El legado de Júpiter" (Foto: Netflix)

4. EL CÓDIGO UTÓPICO

El código que Utópico defiende con vehemencia establece que los supervillanos no deben ser asesinado sino llevados ante la justicia, asimismo, instituye reglas contra los abusos de poder, como la intromisión en la política. Solo la última parte es más relevante en los cómics.

La vehemencia con la que Sheldon defiende el código lo pone en contra de sus hijos (Foto: Netflix)

5. EL HIJO DE HUTCH Y CHLOE

Cuando comienza el cómic Hutch y Chloe ya tienen una relación secreta y tras de la sobredosis que la lleva al hospital, la hija de Sheldon se entera de que está embarazada. Luego de un salto en el tiempo, la pareja asume nuevas identidades y tienen un hijo, Jason, que tiene superpoderes pero ha aprendido a ocultarlos. Aunque eventualmente los utiliza para ayudar a las personas, lo que llama la atención de Walt y Brandon.

Hutch y Chloe tienen un hijo en el cómic de "El legado de Júpiter" (Foto: Netflix)

6. EL CLON DE BLACKSTAR

El clon de Blackstar solo aparece en la serie de Netflix, ya que en los cómics de “El legado de Júpiter”, Sheldon/Utópico no tiene problemas para derrotarlo y llevarlo de regreso a Supermax. NI siquiera requiere la ayuda de su hijo Brandon, tan solo la de su hermano Walt, quien encierra al villano en una fantasía mientras el resto lo golpea.

El clon de Blackstar solo aparece en la serie de Netflix (Foto: Netflix)

7. EL PROYECTO SECRETO DE HUTCH

Al final de la primera temporada de “Jupiter’s Legacy” se revela que Walter es quien está detrás de la creación de clon de Blackstar y de los demás ataques, y que incriminó a Skyfox, un exmiembro de la Unión de Justicia que luego se convirtió en un supervillano.

En tanto, el hijo de Skyfox, Hutch, construyó un dispositivo diseñado para encontrar a su padre, tal vez se trata de una versión de un dispositivo de los cómics diseñado para rastrear las firmas de seres superpoderosos.