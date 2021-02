“El mundo oculto de Sabrina” (“Chilling Adventures of Sabrina” en su idioma original) llegó a su fin con su cuarta temporada y aunque cerró sus historias principales, no todos los fans de la serie de Netflix quedaron conformes con el desenlace.

Sobre todo por el destino de algunos personajes de la ficción desarrollada por Roberto Aguirre-Sacasa. Por eso Screen Rant compartió una lista con los personajes que obtuvieron un final adecuado y los que no.

10. PRUDENCE NIGHT (ADECUADO)

Desde que descubrió que Faustus Blackwood era su padre, Prudence siempre le fue leal, sin embargo, cuando él destruyó a su familia real, la joven bruja se propuso acabar con su progenitor y al final de la serie de Netflix lo logró.

Prudence logró vengarse de Blackwood al final de “El mundo oculto de Sabrina” (Foto: Netflix)

9. HARVEY KINKLE (INADECUADO)

Harvey no solo fue el novio de Sabrina y posteriormente el de Roz, también desempeño u rol importante en “El mundo oculto de Sabrina”. No obstante no obtuvo un desenlace apropiado, ya que tras la muerte de Sabrina no le dieron un cierre real a su historia.

La historia de Harvey no se completó al final de "El mundo oculto de Sabrina" (Foto: Netflix)

8. LILITH (ADECUADO)

Lilith empezó como la fiel sirvienta de Lucifer, pero luego de varias traiciones y falsas promesas, decidió conspirar contra el señor del inframundo e intentó usurpar su lugar, y finalmente, logró desterrarlo del infierno.

Al final de "El mundo oculto de Sabrina", Lilith consiguió su objetivo (Foto: Netflix)

7. ROZ WALKER (INADECUADO)

A pesar de ser amiga de Sabrina e incluso descubrir que tenía ciertos poderes no consiguió tener una historia más allá de su relación con Sabrina Spellman y el mundo mágico. Tras la muerte de la protagonista de la serie, quedó en segundo plano.

Roz tampoco tenía historia más allá de Sabrina (Foto: Netflix)

6. ZELDA SPELLMAN (ADECUADO)

Además de ser una bruja poderosa era una mujer muy fuerte y en ocasiones podía llegar a ser cruel con los miembros de su familia, pero después de la muerte de su sobrina, Zelda Spellman encontró un equilibrio adecuado entre ser una líder poderosa y dejar que sus emociones brillaran.

Zelda recuperó a su hermana al final de "El mundo oculto de Sabrina" (Foto: Netflix)

5. LUCIFER MORNINGSTAR (INADECUADO)

Se suponía que Lucifer Morningstar era el villano más grande y poderoso, no obstante al final de la cuarta temporada de “El mundo oculto de Sabrina” no quedó nada eso. Ni siquiera se reveló lo que sucedió con él luego de ser expulsado por Lilith.

¿Qué pasó con Lucifer al final de "El mundo oculto de Sabrina"? (Foto: Netflix)

4. HILDA SPELLMAN (ADECUADO)

Hilda Spellman, la tía más amable de Sabrina sufrió con la muerte de su sobrina, pero el desenlace de su historia fue apropiado, ya que no rompió su vínculo con Zelda y encontró el amor con el Dr. Cerberus.

Hilda Spellman encontró el amor con el Dr. Cerberus (Foto: Netflix)

3. NICK SCRATCH (INADECUADO)

A pesar de que Sabrina y Nick terminaron juntos al final de la cuarta entrega de la serie de Netflix, el hecho de que Scratch se suicidara para reunirse con la poderosa bruja resulta deprimente para su personaje.

Nick se suicidó para reunirse con Sabrina (Foto: Netflix)

2. FAUSTUS BLACKWOOD (ADECUADO)

Sabrina Spellman y sus amigos se enfrentaron a varios demonios y seres malvados a lo largo de la cuatro temporadas de la ficción, sin embargo, Faustus Blackwood resultó ser el más difícil de derrotar. Finalmente, fue su propia hija quien lo destruyó.

Blackwood fue destruido por Prudence al final de “El mundo oculto de Sabrina” (Foto: Netflix)

1. SABRINA SPELLMAN (INADECUADO)

Tras el final de “El mundo oculto de Sabrina”, los fans de la serie y sobre todo del personaje expresaron su descontento con el desenlace de la joven y poderosa bruja en las redes sociales. Aunque se reunió con Nick no fue suficiente para los espectadores.