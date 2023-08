“El Rey Mono” (“The Monkey King” en su idioma original) es una película animada de Netflix dirigida por Anthony Stacchi que se estrenó el 30 de julio de 2023 en el 22° Festival de Cine Asiático de Nueva York y llega a la popular plataforma de streaming el 18 de agosto de 2023. Se trata de una adaptación del clásico cuento chino del siglo XVI, “Journey to the West”. La película

La comedia de acción escrita por Steve Bencich y Ron J. Friedman sigue a un mono con una vara muy especial que emprende un épico viaje en el que lucha contra demonios y dragones para alcanzar la inmortalidad.

Además, “El Rey Mono” cuenta con un elenco principal de voces conformado por Jimmy O. Yang, Bowen Yang, Jolie Haong-Rappaport, Jo Koy, Stephanie Hsu y BD Wong. Entonces, ¿quién es quién en la nueva película animada de Netflix?

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “EL REY MONO”?

1. Jimmy O. Yang como Rey Mono

Jimmy O. Yang, recordado por interpretar a Jian-Yang en la serie de comedia de HBO “Silicon Valley” y al Doctor Chan Kaifang en la serie “Fuerza Espacial”, le da voz al Rey Mono, quien domina una variedad de superpoderes y emprende un viaje para conseguir la inmortalidad.

Jimmy O. Yang le da voz al Rey Mono en la película animada "El rey mono" (Foto: Netflix)

2. Jolie Hoang-Rappaport como Lin

Jolie Hoang-Rappaport, que participó en las series “All About the Washingtons”, “Somos osos”, “Cousins for Life”, “Una pizca de magia”, “Watchmen”, “El show de Big Show” y “Los primeros de la clase”, asume el rol de Lin, una campesina y asistente de Mono.

Jolie Hoang-Rappaport le da voz a Lin en la película animada "El rey mono" (Foto: Netflix)

3. BD Wong como Buda

BD Wong, conocido por sus papeles como el Dr. George Huang en “Law & Order: Special Victims Unit”, el Padre Ray Mukada en “Oz”, Henry Wu en la película “Jurassic Park”, y por su papel recurrente como Song Liling en “M. Butterfly”, le da vida a Buda en “El Rey Mono”.

4. Bowen Yang como Rey Dragón

Bowen Yang, que ha participado en producciones como “Above Average Presents”, “Jon Glaser Loves Gear”, “¿No es romántico?”, “Unbreakable Kimmy Schmidt”, “Archer” y “The Other Two”, presta su voz al Rey Dragón, Gobernante del Mar del Este.

Bowen Yang le da voz al Rey Dragón en la película animada "El Rey Mono" (Foto: Netflix)

5. Hoon Lee como Emperador de Jade

Hoon Lee, que apareció en “Sexo en Nueva York”, “Ley y orden”, “Ladrón de guante blanco”, “Blue Bloods”, “Archer”, “The Blacklist”, “Hawai 5.0″, “Outcast”, “Bosch”, “Iron Fist”, “Mulán” y “Warrior”, asume el rol del Emperador de Jade en la película de Netflix.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de voces de “El Rey Mono”: