Charlie Vickers inició su carrera en la actuación en el 2018 siendo parte de una serie que tuvo una buena crítica del público. Sin embargo, su popularidad y fama incrementarían tras ser invitado para formar parte de “El señor de los Anillos: Los anillos del poder”, producción donde interpreta a Sauron. Esto fue algo que generó en él una gran reacción.

Se debe tener en cuenta que la famosa producción “El señor de los Anillos: Los anillos del poder” es una precuela de la película “El Hobbit” y “El Señor de los Anillos” las cuales se convirtieron rápidamente en las preferidas del público.

En el “El señor de los Anillos: Los anillos del poder” aparece un personaje llamado Sauron cuya apariencia ha sorprendido a muchas personas debido a que es representado como un ojo, pues es la forma que adquirió tras su primera gran derrota.

Precisamente, el personaje Sauron es interpretado por el actor Charlie Vickers cuya reacción, al enterarse del papel que realizaba, sorprendió a más de uno.

Charlie Vickers en una escena de "El señor de los anillos: Los anillos del poder” (Foto: Amazon Studios)

CHARLIE VICKERS Y SU REACCIÓN CUANDO SUPO QUE INTERPRETABA A SAURON

De acuerdo a Screenrant, en el final de la primera temporada de “El Señor de los Anillos: Los Anillos del poder”, se observa que el personaje Halbrand es realmente el Señor Oscuro Sauron que se encuentra dentro de un disfraz.

El citado medio indica que el actor no sabía cuál era realmente la identidad del personaje que interpretaba. Por ello, Charlie Vickers dio a conocer cómo se sintió al descubrir la verdad.

Charlie Vickers dijo estar muy honrado con su papel (Foto: Amazon Studios)

La sorpresa fue tan grande que incluso el actor dijo sentirse honrado por tener ese papel y sintió gran responsabilidad al tener que interpretar a ese personaje.

“Fue genial porque fue bueno saber que el personaje tenía mucho planeado para él. Pero para ser honesto, sentí un peso de responsabilidad y una verdadera sensación de privilegio. Y fue increíble poder interpretar a este personaje en esta etapa de su viaje”, expresó.

Asimismo, dijo que se dedicó a aprender todo respecto al personaje y tuvo mucho cuidado al momento de interpretarlo.

“Pero fue más emocionante y excitante que cualquier otra cosa”, agregó.

Charlie Vickers ha logrado tener muchos fans con el estreno de la serie de Amazon (Foto: Amazon Studios)

¿CÓMO VER “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LOS ANILLOS DE PODER”?

La serie “El señor de los anillos: Los anillos de poder” (en inglés: “Lord of the Rings: The Rings of Power”) se estrenó el pasado 1 de septiembre del 2022 en la plataforma Amazon Prime Video.

En ese sentido, puedes disfrutar de los primeros capítulos de la precuela de la popular franquicia con tu suscripción al servicio de streaming.

Ten en cuenta que la fecha de lanzamiento de los episodios son los jueves a las 11:00 p.m. (hora México / Perú).

Afiche oficial de “El señor de los anillos: Los anillos del poder” (Foto: Amazon Studios)

TRAILDER DE “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LOS ANILLOS DE PODER”