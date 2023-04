Los episodios de la temporada 8 de “El señor de los cielos” se transmiten de lunes a viernes por Telemundo. Lamentablemente, la serie no se encuentra en streaming y eso ocasiona que si no tienes el canal o si por alguna razón no ves algún capítulo te lo pierdas; sin embargo, algo que no todas las personas saben es que hay una forma de ver online esos episodios.

Y es que pensando en todos los usuarios, Telemundo cuenta con un canal de YouTube donde comparte los capítulos de todas las series y telenovelas que transmite. Asimismo, aquí vas a poder ver programas anteriores y también hacer una maratón de las temporadas anteriores de “El señor de los cielos”. En la nota vas a poder conocer más al respeto.





¿Cómo puedes ver online los capítulos 52 y 53?

Puedes ver el episodio 52 y 53, los cuales se transmitieron el jueves 30 y viernes 31 de marzo respectivamente en el canal de YouTube de Telemundo. Aquí vas a encontrar ambos capítulos.





¿Qué ocurre en el capítulo 52 de “El señor de los cielos: temporada 8″?

El episodio se llama “Instinto asesino” y muestra cómo Aurelio está fuera de sus cabales por lo ocurrido en la fonda. Por otro lado Mecha le hace una promesa a Artemia.





¿Qué ocurre en el episodio 53 de “El señor de los cielos: temporada 8″ y cómo se llama?

El capítulo se llama “Aurelio sale a cazar” trata sobre el protagonista buscando venganza, pero no irá solo porque estará acompañado de La Felina. Asimismo, alguien busca contactarse con el Señor de los Cielos.





¿Cuántos capítulos de “El señor de los cielos: temporada 8″ ya se transmitieron por Telemundo?

Hasta el momento en Telemundo ya se emitieron 53 capítulos y en el canal de YouTube se puede encontrar todos los episodios. También se encuentran las temporadas anteriores de la serie.





“El señor de los cielos: temporada 8″





¿Desde cuándo está disponible “El señor de los cielos: temporada 8″?

La octava temporada de “El señor de los cielos” empezó el 17 de enero del 2023 y probablemente es considerado uno de los estrenos más esperados del año.





¿A qué hora se transmite “El señor de los cielos: temporada 8″?

La temporada 8 de “El señor de los cielos” está disponible desde el 17 de enero a las 9:00 p.m. (hora del este) por Telemundo en Estados Unidos. Aunque, la hora cambia de acuerdo con el país.





¿Cómo ver “El señor de los cielos: temporada 8″ por Telemundo de acuerdo con el servicio de cable que tienes?

“El señor de los cielos: temporada 8″ se transmite de lunes a viernes a través de la señal de Telemundo, canal que puedes ver en el canal 20 en Movistar TV (cable), 112 en Movistar TV (satélite), 231 en DirecTV, 112 en Claro TV, 18 en Star Globalcom, 20 (SD) y 33.2 (HD) en Cable Visión.





¿Cuál es la sinopsis de “El señor de los cielos: temporada 8″?

Aurelio Casillas, el capo criminal que muchos creían estaba muerto luego de un largo coma producto de un atentado en su contra no lo está y la octava temporada de la serie se va a enfocar en eso.





Reparto de “El señor de los cielos: temporada 8″

Rafael Amaya (Aurelio Casillas)

Carmen Aub (Rutila Casillas)

Iván Arana (Ismael Casillas)

Isabella Castillo (Diana Ahumada)

Alejandro López (el Súper Javi)

Renata Manterola (Luzma)

Maricela González (La Felina)

África Zavala (Mecha de la Cruz)

Rubén Cortada (Fernando Aguirre)

Yuri Vargas (Tracy Lobo)

Salvador Pineda (Julio Zambrana)

Jorge Cárdenas (Alan Saade)





Tráiler de “El señor de los cielos: temporada 8″









