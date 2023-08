La segunda temporada de “El ultimátum: Decir sí o decir adiós”, el reality de Netflix que pone a prueba a cinco parejas al borde del matrimonio o la ruptura, presenta a diez nuevos participantes que tendrán unas semanas para decidir casarse con sus respectivos compañeros o escoger a alguien diferente.

Los ocho primeros episodios del programa, donde diez hombres y mujeres lo arriesgan todo para determinar si romper o comprometerse, se estrenarán el 23 de agosto de 2023, mientras que los dos últimos capítulos llegarán a la popular plataforma de streaming el 30 de agosto.

Una vez más, Nick y Vanessa Lachey son los encargados de supervisar el caos del intercambio de parejas de la segunda entrega de “The Ultimatum: Marry or Move On”, conformadas por Ryann, James, Riah, Trey, Roxanne, Antonio, Lisa, Bryan, Kat y Alex. ¿Qué se sabe sobre cada uno de ellos?

¿QUIÉNES SON LAS PAREJAS DE “EL ULTIMÁTUM: DECIR SÍ O DECIR ADIÓS 2”?

1. Kat y Alex

Kat, de 28 años, es la que da el ultimátum a Alex, de 32 años. Aunque ellos tienen una relación estable desde que se conocieron en una aplicación de citas, tienen problemas de comunicación, ya que la enfermera evita los conflictos y prefiere ceder en lugar de tomar sus propias decisiones. En tanto, Alex la motiva a expresarse sin miedo.

Kat y Alex son una de las parejas de la temporada 2 de "El ultimátum: Decir sí o decir adiós" (Foto: Netflix)

2. Lisa y Brian

Lisa, vicepresidenta de servicios clínicos de 32 años, le da el ultimátum a Brian, analista financiero de 29 años, pero esta no es la primera vez que ella hace eso, ya que así logró que su pareja se comprometiera tras seis meses de encuentros casuales. Un año y medio después, Brian duda en hacer la pregunta debido a los problemas de celos de Lisa y su tendencia a convertir los desacuerdos en argumentos explosivos.

Lisa y Brian en la temporada 2 de "El ultimátum: Decir sí o decir adiós" (Foto: Netflix)

3. Ryann y James

De acuerdo con la descripción de Tudum, “después de casi siete años juntos, Ryann y James, ambos de 24 años, son la prueba de que los novios de la secundaria pueden resistir la prueba del tiempo (...) James tiene la intención de comenzar su vida como pareja casada en un terreno estable. Antes de caminar hacia el altar, él espera conseguir un trabajo lo suficientemente seguro como para comenzar su próximo capítulo con el pie derecho”.

Ryann le da un ultimátum a James en la temporada 2 de "El ultimátum: Decir sí o decir adiós" (Foto: Netflix)

4. Riah y Trey

Trey, de 29 años, le da un ultimátum a Riah, de 25 años. Después de dos años de relación, ella “siente que Trey ha estado holgazaneando en las citas nocturnas. Él, mientras tanto, quiere medir las altísimas expectativas de Riah, que cree que han sido distorsionadas por las redes sociales. Ahora, Trey le está dando un ultimátum a Riah, ya que está ansioso por crear una vida como la de sus padres, que han estado juntos durante más de 30 años”.

Riah y Trey es la cuarta pareja de la temporada 2 de "El ultimátum: Decir sí o decir adiós" (Foto: Netflix)

5. Roxanne y Antonio

Antonio, de 30 años, le da el ultimátum a Roxanne, de 31 años. Esta pareja ha estado junta durante los últimos cuatro años y aunque para Antonio, el matrimonio es el siguiente paso natural en su relación, es lo último que pasa por la mente de Roxanne, quien “quiere que su socio permanente coincida con sus ingresos y su ambición comercial. En tanto, él desearía que ella le prestara más atención, sobre todo a la hora de demostrarle su cariño”.