El volumen 2 de “Stranger Things 4″ ha dejado una serie de revelaciones y sorpresas con su estreno en Netflix. El cierre de temporada 4 ha significado, además, que todavía hay mucho por contar en nuevos capítulos. Y también se ha recordado qué tan poderosa es Eleven, el personaje de Millie Bobby Brown que protagoniza una de las historias más exitosas de los últimos años.

Hay un detalle que se debe recordar sobre Once: su origen. La concepción de su fuerza y personalidad tiene su inspiración en una de las producciones más icónicas del anime. Y no nos estamos refiriendo a “Akira”, sino a otra que el mismo Matt Duffer, uno de los creadores del programa, admitió haber visto antes de perfilar a Once.

Se trata de “Elfen Lied”, la serie basada en el manga de Lynn Okamoto. El anime apareció en 2004 y, con 13 episodios, se metió de lleno en la historia de este tipo de programas asiáticos. Conoce más de la producción y en qué plataforma de streaming puedes verla.

¿DE QUÉ TRATA “ELFEN LIED”?

El anime cuenta la historia de Lucy, una joven que tiene poderes telequinéticos y es conocida como diclonius, una especie de mutación humana. Ella escapa del laboratorio donde se realizan una serie de turbias investigaciones.

La protagonista camina desnuda y sin ninguna arma. Con su poder, sin embargo, consigue acabar con los guardias de seguridad, desmembrándolos hasta la muerte. Cuando un francotirador intenta asesinarla, solo consigue romperle el caso protector de donde surgen dos pequeños cuernos. Lucy se desmaya y cae por un acantilado al mar.

La muchacha es encontrada por Kouta y su prima Yuka en la playa de Yugahama, en Kamakura. Al perder la memoria, se reprime su lado violento y sanguinario, dando paso a una personalidad gentil e inofensiva.

Sin embargo, Lucy tendrá momentos en que retomará su conducta salvaje para acabar con sus enemigos enviados por Kurama, quien dirige los experimentos y quiere recuperarla.

De esta manera, hay muchas similitudes entre Lucy y Once, las protagonistas de “Elfen Lied” y “Stranger Things”, respectivamente. Eleven tiene como principal referencia a Nyu en el hecho de que sea parte de unos experimentos y haya estado bajo la custodio de un director del laboratorio, así como los poderes telequinéticos y la doble personalidad que la joven tiene en conflicto, sobre todo, en la temporada 4 de la serie de Netflix.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “ELFEN LIED”?

Sanae Kobayashi como Lucy

Chihiro Suzuki como Kōta

Mamiko Noto como Yuka

Emiko Hagiwara como Mayu

Yuki Matsuoka como Nana

¿CÓMO VER “ELFEN LIED”?

El anime de “Elfen Lied” se encuentra disponible en el catálogo de la plataforma de streaming Crunchyroll. La serie puede ser vista de manera online en este enlace.

¿QUÉ DIJO EL CREADOR DE “STRANGER THINGS” DE ELFEN LIED”?

Matt Duffer, uno de los creadores de “Stranger Things”, contó que el anime “Elfen Lied” fue clave para la construcción del personaje principal de la serie de Netflix, Eleven, y así es cómo lo detalló en un medio de comunicación.

“Más recientemente había visto un anime llamado Elfen Lied que está claramente inspirado en Akira . Y eso fue muy influyente. Cuando lo vi, pensé que se sentía como un ET ultraviolento. Había muchas cosas allí que realmente me gustaban y que se abrieron paso en el programa, particularmente relacionadas con el personaje de Eleven”, manifestó en una entrevista para The Daily Beast.