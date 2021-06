Antes del estreno de la cuarta temporada de “Élite”, Netflix compartió historias breves de sus personajes. Una de ella involucra una Rebeka, Cayetana y Guzmán en una pequeña fiesta que termina con los tres discutiendo sobre cómo enfrentar a los hombres que intenta entrar a la casa.

La fiesta que parecía aburrida da un giro interesante cuando los tres amigos ingieren unos panques que contienen setas alucinógenas. Mientras Guzmán se queja de que Nadia no le contesta los mensajes, Rebeka le pregunta a Cayetana cómo empezó su mitomanía.

“Me inventé que mi madre había muerto para librarme de un examen…”, contó el personaje interpretado por Georgina Amorós. “Les enseñé una foto trucada y todo. Me emocioné tanto que toda la clase acabó llorando”.

Para no ser descubierta convenció a su madre de cambiarla de escuela. “Fui súper convincente con ella. Vi que se me daba tan bien que seguí y seguí… Era como un superpoder. Llegó un día en el que me sentía más yo cuando mentía. Que la que me había inventado era más yo que la real”, agregó.

Guzmán, Cayetana y Rebeka se reúnen con la intención de hacer una gran fiesta, pero... (Foto: Netflix)

LA HISTORIA REAL DETRÁS DE CAYETANA

En una entrevista que Netflix compartió en YouTube, los creadores de “Élite”, Carlos Montero y Darío Madrona, revelaron algunos detalles sobre la construcción del personaje de Cayetana. Ellos contaron que se inspiraron en la historia de una joven de Nueva York llamada Anna Delvey, quien fingió ante la “alta sociedad” ser una heredera alemana millonaria.

“Vivía en un hotel súper rico y vivía de aparentar que era rica cuando en realidad no lo era (...) De esa cosa que siempre es una huida hacia adelante, siempre, en la que sólo puedes acabar mal, sólo pueden acabar pillándote, pero aun así lo haces porque necesitas sentirte alguien”, comentó uno de los creadores.

Al igual que Cayetana, Anna Delvey, que en realidad se llamaba Anna Sorokin, fue descubierta y condenada a 12 años de prisión por robar alrededor de 300 mil euros a bancos, celebridades y hoteles de lujos. “Esta chica de repente entraba en un hotel donde vivía y tal. Ella era una persona importante, famosa, querida… y luego acabó en la cárcel”, añadieron.