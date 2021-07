Pol Granch es nuevamente el blanco de las críticas por redes sociales, sobre todo luego de que fuera acusado de ser misógino por parte de la rapera Sara Socas. El actor que interpreta a Phillipe en “Élite”, la serie de Netflix, se habría comportado de manera inadecuada, según la acusación de la mencionada artista. Esto es lo que se sabe del nuevo escándalo que envuelve al famoso.

Pol Granch ha estado llevando su carrera musical hacia la estética queer, por lo que muchos esperaban que, ante el asesinato homófobo de Samuel en España, podría dar su posición al respecto.

Sin embargo, fue todo lo contrario, porque usuarios de Twitter trajeron al presente antiguos tuits del intérprete, los cuales han sido considerados machistas y homófobos.

Una situación similar se dio cuando debutó en “Élite”: aparecieron tuits con tendencia a la ultraderecha que Pol Granch escribió años atrás. Pero el famoso se disculpó y ahí quedó la situación.

¿POR QUÉ ACUSAN DE MISÓGINO A POL GRANCH?

La rapera Sara Socas ha calificado abiertamente de “misógino de mi...” a Pol Granch por una situación donde también involucró a “muchas chicas de distintas formas y mucho peores”.

“Me trataste como una pu... mi...”, señaló Socas al recordar una fiesta en 2019, en la que manifestó que el también cantante hasta llegó a empujarla, además de faltarle el respeto.

“Sales en ‘Élite’, te vistes como Harry Styles y cantas baladitas tontipop porque mucha gente ha mirado para otro lado. Por mi parte: que te jo...”, detalló.

Después agregó que “no especifico la situación porque implicaría a terceras personas y quizá no se sientan cómodas, pero no aguantaba más viendo cómo te trata de bonito la industria mientras tú has tratado como un trozo de mierda a mucha gente. Y me da igual que fuera drogado que sobrio”.

¿CUÁNDO SALE LA TEMPORADA 5 DE ÉLITE?

La temporada 4 de “Élite” se estrenó en mayo de este año, con ocho nuevos episodios que todavía siguen en boca de sus seguidores y en las redes sociales.

Si bien todo parece indicar que la temporada 5 será una realidad, aún no se desconoce cuándo saldrán los siguientes capítulos de la popular serie de Netflix.

