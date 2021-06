Aunque la quinta temporada de “Élite” ya fue confirmada por Netflix, el gigante del streaming todavía no ha revelado que actores continuarán en los nuevos episodios y quiénes se despiden de Las Encinas. Pero la mayoría aún tiene asuntos que resolver, así que el probable que regresen para una nueva entrega de la serie española.

Por lo pronto, los que definitivamente vuelven para una quinta temporada son Manu Rios (Patrick), Pol Granch (Phillipe), Carla Díaz (Ari), Martina Cariddi (Mencía), Claudia Salas (Rebeka), Georgina Amorós (Cayetana) y Diego Martín (Benjamín Blanco). Además, la plataforma anunció que la actriz argentina Valentina Zenere y el actor brasileño André Lamoglia se unirán al elenco.

Entonces, ¿qué actores probablemente no estarán en la temporada de “Élite”? Entre ellos están Itzan Escamilla (Samuel), Miguel Bernardeau (Guzmán), Arón Piper (Ander) y Omar Shana (Omar).

ITZAN ESCAMILLA (SAMUEL)

En noviembre de 2020, Itzan Escamilla y Omar Ayuso revelaron en una entrevista con la revista Hola que la cuarta sería su última temporada. ¿Eso significa que la historia de Samuel y Ari llegó a su fin? ¿Qué sucederá con Omar y Ander? Ambos personajes todavía no terminan la escuela, por lo tanto resulta extraño que dejen Las Encinas.

¿Samuel será parte de la quinta temporada de "Élite"? (Foto: Élite / Netflix)

ARÓN PIPER (ANDER)

Tras vencer el cáncer y terminar su relación con Omar, Arón decide hacer el viaje que pospuso por su enfermedad. Aunque al final de la cuarta temporada de “Élite” arregla las cosas con el hermano de Nadia y prefiere quedarse, su novio lo convence de seguir con sus planes, así que el hijo de las exdirectora de Las Encinas se va a recorrer el mundo con Guzmán.

Ander emprendió su tan ansiado viaje por el mundo (Foto: Netflix)

MIGUEL BERNARDEAU (GUZMÁN)

Después de asesinar a Armando con una pistola de bengalas y esconder el cuerpo en el lago con ayuda de sus amigos, Guzmán resuelve terminar su relación con Ari y acompañar a su mejor amigo en una nueva aventura.

El actor Miguel Bernadeu reveló anteriormente que estuvo muy cerca de no participar de la cuarta temporada de la serie española de Netflix. “Yo no estaba convencido de quedarme cuando supe que se iban Mina El Hammani (Nadia) y Danna Paola (Lucrecia) porque mi trama estaba totalmente unida a la suya, pero tuve una conversación con los creadores. Uno tiene que saber qué pinta en todo esto y ellos me dijeron que Guzmán iba a seguir siendo relevante para la trama”, reveló el actor en una entrevista con el periódico El Mundo.