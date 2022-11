Desde hace unos años, se ha incrementado la representatividad de la comunidad LGBTQ+ en el cine y la televisión. Esto no solo cumple con mostrar que existen, sino que también retratan lo complejos que pueden llegar a ser. Recientemente, una de las series de Netflix más populares del momento, “Élite”, sumó a su sexta temporada un actor transgénero, Ander Puig.

El joven de 20 años interpreta a Nico Fernández, un muchacho trans que ha tenido el privilegio de no pasar por las dificultades que muchas personas como él han debido enfrentar.

La decisión de los productores es una especie de aire fresco para el retrato de la comunidad trans, cuya historia suele estar enfocada en su lucha. Por supuesto, también es importante mostrar el lado negativo, pero el abanico de vivencias se extiende a mucho más que eso.

Eso no quita que se hayan realizado excelentes producciones como “Veneno” (2020) de Javier Calvo y Javier Ambrossi , así como “Pose” (2018) de Ryan Murphy.

Muchos de los actores y actrices de estas series suelen ser también activistas o embajadoras por los derechos de la comunidad, aunque esto es algo en lo que Ander Puig ha decidido no formar parte.

El joven actor se está abriendo paso en el mundo de la actuación (Foto: Ander Puig / Instagram)

ANDER PUIG NO SE CONSIDERA UN REFERENTE TRANS

Ander Puig ya había tenido la experiencia de trabajar en otro rol de un joven trans en la serie “Ser o no ser” donde interpretó a Joel. Sin embargo, en esta ocasión, se sumó a la temporada 6 de “Élite”, el popular programa de Netflix que tiene mucha más llegada y alcanza a un mayor público de la comunidad LGBTQ+ que lo puede mirar como un referente.

En una entrevista con GQ, el actor que interpreta a Nico Fernández dijo que no busca ser un referente, sino simplemente desempeñarse en su profesión. Sin embargo, confiesa que si su participación ayuda a alguien en la audiencia, eso le agrada.

“Entiendo que la gente me pueda ver como un referente, y si les puedo ayudar, encantadísimo, y más en el tema trans, pero no me identifico con la palabra, con lo que supone. Solo hago mi trabajo, que es actuar”, explicó el intérprete español.

Además, comentó que no quiere verse restringido a papeles de personas trans, sino que también quiere interpretar a hombres cisgénero en sus próximos proyectos. .

“Ahora estoy haciendo papeles trans, pero tengo claro que también haré personajes cis. Estoy convencido de que estoy va a evolucionar, y tengo tantas cosas que decir en la vida, más allá de ser trans, que no me puedo quedar aquí. Necesito ir a por más”, agregó.