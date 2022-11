Uno de los temas principales de la sexta temporada de “Élite” fue la venganza de Isadora (Valentina Zenere) contra Hugo (Guillermo Campra), Álex (Marc Bonnin) y Javier (Ignacio Carrascal), quienes abusaron de ella en la anterior entrega de la serie española de Netflix. Aunque al final de la quinta temporada, Isa denunció a sus atacantes no consiguió justicia.

Los tres estudiantes fueron declarados inocentes por falta de pruebas y volvieron a Las Encinas fingiendo ser las víctimas de una joven que solo buscaba llamar la atención. Por supuesto, esto enfada a Isadora, quien se propone hacerles la vida imposible y evitar que sigan haciendo daño.

Aunque Javier se muestra arrepentido, sobre todo tras perder la amistad de Didac (Álvaro de Juana), Hugo y Álex no tienen reparos en presentarse en la discoteca de Isadora y pretender que no ha pasado nada. Una noche, cansada de las provocaciones de sus abusadores, con ayuda de Ari (Carla Díaz), Mencia (Martina Cariddi) y Rocío (Ana Bokesa) los droga y les tatúa la palabra “violador” en sus espaldas.

Debido a que Hugo se salva de ese castigo por una pelea con Iván en la sexta temporada de “Élite”, Isadora decide buscar otra forma de vengarse de él. Al final, opta por la castración química.

Hugo, Javier, Álex y Dídac en la discoteca de Isadora en la temporada 6 de "Élite" (Foto: Netflix)

LA VENGANZA DE ISADORA: CASTRACIÓN QUÍMICA

En el sexto episodio de la sexta entrega de la serie creada por Carlos Montero y Darío Madrona, Isadora se da cuenta que Nico (Ander Puig) le vende hormonas a Hugo. Cuando confronta a su amigo este le explica que necesita el dinero para realizarse una faloplastia. Más tarde, el personaje de Valentina Zenere le pide que le consiga un medicamento “con receta”.

Nico acepta, pero al descubrir que se trata de un fármaco utilizado para la castración química se niega a apoyarla en su plan de venganza. Para convencerlo, Isadora le promete pagar su operación y acompañarlo en el proceso.

Poco después, Isadora ejecuta su venganza. Se escabulle en las duchas de los varones e intercambia las hormonas de Hugo por el otro fármaco, asegurándose de que no pueda volver a abusar de nadie.

Aunque “Élite” no revela cuál es el fármaco que Isadora utilizó para conseguir su venganza. En un artículo del National Center for Biotechnology Information en el National Library of Medicine el 29 de enero de 2013, se mencionan que medicamentos como el dietilestilbestrol, acetato de medroxiprogesterona y acetato de ciproterona son usados para la castración química, ya que bajan los niveles de testosterona y por lo tanto, disminuyen la actividad sexual y la líbido.