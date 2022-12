Desde hace algunos días atrás, todos los episodios de la tercera temporada de “Emily en París” ya se encuentran disponibles, así que probablemente muchas personas ya vieron la serie y quedaron con muchas dudas.

Y es que, aunque en esta nueva temporada se llega a conocer si Emily se queda en París y también lo que ocurre en su corazón, conforme avanza la serie y llegas a los últimos episodios vas a descubrir secretos que probablemente nunca imaginaste.

Por tal motivo, los fanáticos de la serie han quedado con muchas dudas y que esperan se resuelva en una cuarta temporada.





¿Qué dudas deja la tercera temporada de “Emily en París”?





Emily decide olvidarse de Gabriel para concentrarse en que las cosas con Alfie funcionen; sin embargo, los problemas que el chef empieza a tener con Camille hacen que él se acerque a la joven y nuevamente aparezcan dudas en el corazón de Emily. Por ello, al final de la temporada queda otra vez envuelta en un triángulo amoroso.

Mindy tiene una relación maravillosa con Benoit hasta que un día pelean y él corta comunicación con ella, haciendo que la mejor amiga de Emily piense que todo se acabo entre ellos; sin embargo después de un tiempo él regresa y sorprende a la joven que ya está saliendo con alguien más y esto hace que su vida amorosa queda en suspenso.

Cuando Gabriel y Camille están a punto de casarse, ella dice que no lo hará porque cree que su pareja está enamorado de Emily, la confesión de la joven ocasiona que Alfie también se retire del sitio. En el episodio no se explica más sobre lo que ocurren entre ellos, dejando grandes dudas.

Camille conoce a una artista, ambas empiezan una relación secreta o eso ellas creen porque un día las encuentra Emily, aunque la joven decide guardar el secreto hasta que un día le confiesa lo que sabe a Camille que le pide no diga nada por ahora.

Sylvie también vive un triángulo amoroso gracias a su relación con un joven fotógrafo y la reconexión con su esposo, algo que ella nunca imaginó debido a su personalidad.





“Emily en París: temporada 3″





¿Desde cuándo está disponible “Emily en París: temporada 3″ y en qué streaming se encuentra?

Desde el 21 de diciembre del 2022, la nueva temporada de la serie protagonizada por Lily Collins está en Netflix para felicidad de los usuarios de la plataforma.





¿Cuántos capítulos tiene “Emily en París: temporada 3″?

La tercera temporada de “Emily en París” tiene diez episodios de media hora aproximadamente cada uno, a continuación te contamos los nombres de cada uno de ellos.

Entre dos amores

¿De qué se trata, Alfie?

Las palomas sin la paz

En vivo, desde París, soy Emily Coopero

Oh la la Liste

Todos en Provenza

Cómo perder a un diseñador en 10 días

Víctima de la moda

El amor está en el aire

La farsa





Argumento de “Emily en París: temporada 3″

Ahora, Emily no solamente debe lidiar entre dos amores (Gabriel o Alfie) si no que también entre dos trabajos, ya que Sylvie Grateau le ha propuesto que trabaje con ella en su nueva agencia y la joven no sabe si aceptar o seguir siendo parte de lugar de trabajo actual.





Reparto de “Emily en París: temporada 3″

Paul Forman (Nicolás de León)

Melia Kreiling (Sofia Sideris)

Lily Collins (Emily Cooper)

Ashley Park (Mindy Chen)

Philippine Leroy Beaulieu (Sylvie Grateau)

Lucien Laviscount (Alfie)

Lucas Bravo (Gabriel)





Tráiler de “Emily en París: temporada 3″









