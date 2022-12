En el 2020, Netflix agregaba en su catálogo a “Emily en París”, una serie que cuenta la historia de una joven de veintitantos años que llega a “La ciudad Luz” gracias a una oportunidad laboral que consigue porque la persona elegida no podía viajar.

La decisión al inicio no emociona mucho a la joven, ya que debe lidiar con un nuevo país y con un idioma que desconoce totalmente, además que sus compañeros tienen una forma de trabajo muy particular y que ella no está acostumbrada.

La historia sobre Emily y los líos en los que se ve envuelta por ese gran cambio en su vida consiguieron que en el 2021 se estrena nueva temporada y en el 2022 llegue la tercera, aunque aquí ella está mejor establecida en el país.

En ese contexto, a continuación, te contamos la fecha de estreno de la nueva temporada de la serie, el argumento y también el reparto que incluye a muchos de los actores que ya conocemos.





¿Cuándo se estrena en streaming “Emily en París: temporada 3″?

Desde el 21 de diciembre del 2022, la tercera temporada de la serie protagonizada por Lily Collins estará disponible en la plataforma de streaming.





¿En qué plataforma de streaming estará disponible “Emily en París: temporada 3″?

“Emily en París: temporada 3″, al igual que las temporadas anteriores estará disponible por Netflix. Las dos temporadas anteriores tiene diez episodios cada una.





¿De qué trata “Emily en París: temporada 3″?

Por las imágenes que se ven en el tráiler de la serie, se puede saber que Emily sigue en París y ahora no solamente anda lidiando entre dos amores, si no que también está con dos negocios. Es decir ahora Sylvie Grateau no es la única jefa de Emily, aunque claro eso solamente lo sabe la joven y su mejor amiga; sin embargo, es muy probable que en algún capítulo de la serie se mencione el tema.





Reparto de “Emily en París: temporada 3″

Paul Forman (Nicolás de León)

Melia Kreiling (Sofia Sideris)

Lily Collins (Emily Cooper)

Ashley Park (Mindy Chen)

Philippine Leroy Beaulieu (Sylvie Grateau)

Lucien Laviscount (Alfie)

Lucas Bravo (Gabriel)





Tráiler de “Emily en París: temporada 3″









Datos que debes recordar de “Emily en París: temporada 2″

Emily se ha vuelto una especie de nueva influencer, el problema es que ha llamado la atención de una persona que no es de las favoritas de su jefa.

Emily tiene un nuevo interés romántico llamado Alfie, un banquero y que conoció en sus clases de francés.

Sigue el triángulo amoroso entre Gabriel, Camille y Emily. Aunque, la amiga de la estadounidense no sabe mucho al respecto.

Se conoce más sobre la vida de Mindy, ya que la joven se vuelve compañera de cuarto de Emily.