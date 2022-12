“Emily en París: temporada 3″ (Emily in Paris) ya se encuentra disponible en Netflix para alegría de los usuarios de la plataforma, ya que tuvieron que esperar casi un año para saber la decisión que Emily Cooper va a tomar respecto a su vida laboral y también amorosa.

Y es que, en la segunda temporada la joven estuvo a punto de iniciar algo con Gabriel, pero su amistad con Camille y la aparición de Alfie (hombre que conoció en sus clases de francés) hizo que tomar una decisión no sea fácil para ella

Luego de ver la tercera temporada de la serie es posible que hayan aparecido otras dudas que deseas se resuelvan en una siguiente temporada, ¿pero la serie tendrá una cuarta? A continuación, te damos la respuesta.





¿Realizarán “Emily en París: temporada 4″?

La respuesta es sí, la noticia fue comunicada por Lily Collins (Emily Cooper) a través de su cuenta de Instagram. La actriz acompañó la publicación con un polo que tiene una imagen de la serie.

“Me levanté temprano para contarles que ‘Emily en París’ vuelve para una temporada 3... y además, ¡una temporada 4! No sé si a Emily le encantaría o le horrorizaría este modelito para el anuncio, pero estaría gritando de emoción igualmente. Los quiero a todos y muchas gracias por su increíble apoyo. En serio, no puedo esperar para más. ¡Merci beaucoup!”

La fecha de la cuarta temporada todavía no se conoce, pero probablemente sea en los últimos meses del 2023 porque durante esas fechas se han estrenado las temporadas anteriores. Respecto al streaming para verla, será Netflix.





“Emily en París: temporada 3″





¿Desde cuándo está disponible “Emily en París: temporada 3″ y en qué streaming se encuentra?

Desde el 21 de diciembre del 2022, la nueva temporada de la serie protagonizada por Lily Collins está en Netflix para felicidad de los usuarios de la plataforma.





¿Cuántos capítulos tiene “Emily en París: temporada 3″?

La tercera temporada de “Emily en París” tiene diez episodios de media hora aproximadamente cada uno, a continuación te contamos los nombres de cada uno de ellos.

Entre dos amores

¿De qué se trata, Alfie?

Las palomas sin la paz

En vivo, desde París, soy Emily Coopero

Oh la la Liste

Todos en Provenza

Cómo perder a un diseñador en 10 días

Víctima de la moda

El amor está en el aire

La farsa





Argumento de “Emily en París: temporada 3″

Ahora, Emily no solamente debe lidiar entre dos amores (Gabriel o Alfie) si no que también entre dos trabajos, ya que Sylvie Grateau le ha propuesto que trabaje con ella en su nueva agencia y la joven no sabe si aceptar o seguir siendo parte de lugar de trabajo actual.





Reparto de “Emily en París: temporada 3″

Paul Forman (Nicolás de León)

Melia Kreiling (Sofia Sideris)

Lily Collins (Emily Cooper)

Ashley Park (Mindy Chen)

Philippine Leroy Beaulieu (Sylvie Grateau)

Lucien Laviscount (Alfie)

Lucas Bravo (Gabriel)





Tráiler de “Emily en París: temporada 3″