La cuarta temporada de “Emily in Paris” se estrena el 15 de agosto de 2024 en Netflix y sigue a los protagonistas después de los dramáticos acontecimientos de la descabellada boda de Camille (Camille Razat) y Gabriel (Lucas Bravo). Una vez más, el personaje de Lily Collins no sabe qué hacer, ya que siente algo por Gabriel, quien está esperando un bebé con su ex, y por Alfie (Lucien Laviscount). ¿Cuándo se estrenará la segunda parte de la comedia, creada y producida por Darren Star?

Por otro lado, Sylvie se ve obligada a afrontar un espinoso dilema de su pasado por el bien de su matrimonio. Mindy y su grupo deben ahorrar para llegar a Eurovisión. Además, Emily y Gabriel trabajan juntos para conseguir una estrella Michelin. ¿Lo conseguirán? Dos secretos amenazan sus planes.

El creador Darren Star adelantó a Tudum que en la cuarta temporada de “Emily in Paris”, “Emily se encuentra con una agenda de viajes muy apretada. Desde los Alpes franceses hasta las plazas de Roma, los espectadores experimentarán indirectamente nuevos lugares asombrosos a través de los ojos de Emily. Esperen nuevos personajes, mucho más drama, romance y un idioma completamente nuevo que intentar dominar”.

Lily Collins como Emily Cooper en la cuarta temporada de "Emily in Paris" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA PARTE 2 DE LA TEMPORADA 4 DE “EMILY IN PARIS”?

Al igual que la primera, la segunda parte de la cuarta temporada de “Emily in Paris” tiene cinco episodios.

FECHA DE ESTRENO DE LA PARTE 2 DE LA TEMPORADA 4 DE “EMILY IN PARIS”

La segunda parte de la cuarta temporada de “Emily in Paris” se estrenará el jueves 12 de septiembre de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “EMILY IN PARIS 4″ PARTE 2 POR PAÍS?

Estados Unidos: 3:00 a. m. (Hora en Washington D. C.)

México, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador: 1:00 a. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 2:00 a. m.

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 3:00 a. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 4:00 a. m.

España: 9:00 a. m.

REPARTO DE LA TEMPORADA 4 DE “EMILY IN PARIS”

Lily Collins como Emily Cooper

Philippine Leroy-Beaulieu como Sylvie Grateau

Ashley Park como Mindy Chen

Lucas Bravo como Gabriel

Camille Razat como Camille

Samuel Arnold como Julien

Bruno Gouery como Luc

William Abadie como Antoine Lambert

Lucien Laviscount como Alfie

Eugenio Franceschini como Marcello

Thalia Besson como Genevieve

Rupert Everett como Giorgio Barbieri

Anna Galiena como Antonia Muratori

Raoul Bova como Giancarlo