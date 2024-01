“La sociedad de la nieve” continúa generando atención en las redes sociales y en la plataforma de streaming Netflix. Como es sabido, la trama se centra en la tragedia aérea que tuvo lugar en los Andes en 1972, donde el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya resultó en numerosas víctimas mortales y un grupo de sobrevivientes. ¿En qué medida difiere la versión española de la producida por Ethan Hawke?

Era cuestión de tiempo para que una historia plagada de suspenso y muertes como lo sucedido en los Andes sea llevada al cine. De hecho, este trágico suceso ya consta de tres versiones llevadas al sétimo arte: “Supervivientes de los Andes” (1976), “¡Viven!” (1993) y la reciente “La sociedad de la nieve”.

"La sociedad de la nieve" cuenta la historia de los sobrevivientes al accidente aéreo de 1972 en Los Andes (Foto: Netflix)

En ese sentido, son estos dos últimos filmes que vienen marcando tendencia en estos primeros días de enero. Muchos aseguran que “¡Viven!” es una historia mucho más cruda y real, mientras que otros arguyen que “La sociedad de la nieve” toma otro punto de vista para narrar la trama.

Sea el caso que fuere, no queda duda de que son dos grandes maneras de contar una historia de la que hasta el día de hoy pone la piel de gallina a quien intente recordarla. ¿Lograrás adivinar las diferencias entre “¡Viven!” y “La sociedad de la nieve”?

LAS DIFERENCIAS ENTRE “¡VIVEN!” Y “LA SOCIEDAD DE LA NIEVE”

Basados de distintas fuentes

Toda película o adaptación cinematográfica está dividida en dos grandes géneros: ficción y no ficción. Y aunque ambas cintas nos cuentan una historia basadas en hechos reales, debemos resaltar que “¡Viven!” toma como fuente de inspiración los datos y las especulaciones que giraron alrededor del accidente.

En primer lugar, porque la cinta de 1993 se basa en el libro del periodista inglés Piers Paul, siendo una fuente bibliográfica rica en datos, pero siendo un retrato desde fuera del lugar de los hechos y centrado en Canesa y Parrado, dos sobrevivientes de la tragedia.

"La sociedad de la nieve" está compitiendo en los Globos de Oro y en los Oscar (Foto: Netflix)

En “La sociedad de la nieve” pasa todo lo contrario. Aquí Juan Bayona narra la historia del funesto accidente teniendo como base el libro de Pablo Vierci, compañero de clase de uno de los supervivientes que logró desnudar toda la historia a través de uno de los testigos en carne propia de la deriva área suscitada en los años 70.

Un relato histórico versus una película tributo

Como bien te dijimos líneas arriba, “¡Viven!” busca narrar la perspectiva de los hechos, pero realzando la figura de Canesa y Parrado, dos de los supervivientes que fueron en busca de ayuda durante el incidente sucedido en los Andes.

"La sociedad de la nieve".

En cambio, la cinta que se encuentra en Netflix desde este 4 de enero de 2024 nos narra la historia desde un punto de vista más objetivo. Básicamente, es una crónica de los detalles, la manera y la forma de sobrevivir que tuvieron los jóvenes para no ser devorados por el frío ni el hambre.

Enfoques de vista diferentes

Aunque en teoría hablan de un mismo tema, en “¡Viven!” el enfoque es hablar de las personas que lograron sobrevivir al nefasto accidente de los Andes. De hecho, en la cinta se cambió el nombre de varios fallecidos. Este acto generó cierta polémica en su momento, pues se dijo que fue una forma inadecuada de rendir tributo a los fenecidos.

Mientras tanto, en la película de Bayona se muestra el lado de los que no lograron sobrevivir, tal y cómo lo dijo el propio cineasta a Sensacine. “Fue interesante que nosotros desplazáramos el punto de vista, no tanto de la película hacia ellos, sino hacia los otros, los que no regresaron. Eso era el capítulo que faltaba”.