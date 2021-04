Julianna Margulies interpretó a la enfermera Carol Hathaway durante seis temporadas de “ER” (“Emergency Room”) y en el 2000 abandonó el drama médico, creado por Michael Crichton y emitido por la cadena NBC entre el 19 de septiembre de 1994 y el 2 de abril de 2009, con un total de 331 episodios y 15 temporadas.

Tras su salida la actriz estadounidense no reveló sus motivos para dejar el papel el que ganó un premio Emmy, pero más de veinte años después, decidió contarle a Oprah Winfrey el momento exacto en que decidió rechazar a Warner Bros. que le ofreció 27 millones de dólares para seguir interpretando a la enfermera Carol Hathaway durante dos temporadas más.

“Fui a la librería Bodhi [Tree] [en Los Ángeles]. Escuché que un amigo compró algunos libros espirituales y yo había estado estudiando algo de budismo, así que fui”, le contó a Winfrey. “Y pasé el dedo por un estante y elegí un libro, Despertando al Buda Interior. Lo traje a casa…. Abrí el libro, cerré los ojos y [señalé una línea en el libro]. Y abrí los ojos y la línea fue: ‘Sabía que quería aprender más, no ganar más’”.

Julianna Margulies, quien en 2009, comenzó a interpretar el papel de Alicia Florrick en el drama legal de CBS, “The Good Wife”, también contó que fue el protagonista George Clooney quien le informó que aparentemente su período como invitada en el piloto de “ER” estaba a punto de convertirse en un trabajo de tiempo completo.

“George me llamó y me dijo: ‘Si estás pensando en aceptar otro trabajo, te insto a que no lo hagas. Creo que en los próximos días, es posible que te ofrezcan un papel regular en la serie’’, explicó. “Y dije, ‘Pero [Carol] murió, ¿cómo funciona eso?’... Una semana después, llamaron y dijeron: ‘Te vamos a convertir en un papel regular’”.

La ganadora de un Globo de Oro, ocho Screen Actors Guild Awards, un Satellite Awards, dos Television Critics Association Awards y tres Emmy, regresará a la televisión a finales del 2021 con un papel importante en la segunda temporada de “The Morning Show” de Apple TV +.