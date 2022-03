“Estamos muertos” (“All Of Us Are Dead” en inglés) es una serie de Netflix que ha triunfado a nivel internacional y aunque hay rumores de una segunda temporada de la serie coreana escrita por Chun Sung-il, el gigante aún no ha realizado el anuncio oficial.

El webtoon “Naver Now at Our School” de Joo Dong-geun, en el que se basa la ficción dirigida por Lee JQ y Kim Nam-Su, cuenta con 130 capítulos, que se publicaron entre 2009 y 2011, por lo tanto, hay suficiente material para una nueva tanda de episodios o incluso más.

Mientras los fanáticos de “Estamos muertos” esperan la confirmación de una segunda temporada, pueden disfrutar de otras series de temática similar. De hecho, Screen Rant compartió una lista con algunas sugerencias.

10 SERIES QUE DEBES VER SI TE GUSTÓ “ESTAMOS MUERTOS”

1. Kingdom (2 Temporadas)

“Kingdom” es una serie surcoreana escrita por Kim Eun-hee y dirigida por Kim Seong-hun. La ficción que adapta el webcomic ‘Land of the Gods’ de Kim Eun-hee, está ambientada en la época de la dinastía Joseon, donde el príncipe heredero se embarca en una misión suicida a investigar una misteriosa plaga que ha estado azotando al país y que contagió incluso a su padre, el emperador.

2. The Walking Dead (10 Temporadas)

Las 10 temporadas de “The Walking Dead”, popular serie de AMC basado en la historieta escrita por Robert Kirkman, están disponibles en Netflix, y probablemente la ultima entrega llegue a la plataforma en algunos meses.

3. Nación Z (5 Temporadas)

De acuerdo a la descripción de “Z Nation”, serie creada por Karl Schaefer y Craig Engler, un equipo se aventura en una peligrosa misión para transportar al único sobreviviente de un mortífero virus zombi, con la esperanza de que tenga la clave para una vacuna.

4. Black Summer (2 Temporadas)

“Black Summer” es una serie creada por Karl Schaefer y John Hyams que narra la historia de Rose, una madre a la que arrancan a su hija de su lado y que se embarca en un viaje desgarrador para encontrarla. Junto a un pequeño grupo de refugiados estadounidenses, estos completos extraños deben encontrar la fuerza que necesitan para luchar por regresar con sus seres queridos. Pero para que Rose y su equipo puedan enfrentarse a este nuevo mundo hostil, tendrán que tomar brutales decisiones para enfrentar a los zombis y a ellos mismos.

5. Dulce hogar

“Dulce hogar” (“Sweet Home” en inglés) es una serie surcoreana de Netflix que sigue al solitario Cha Hyun Soo desde que se muda, tras la muerte de su familia en un accidente, a un nuevo edificio donde comienzan a ocurrir extraños incidentes que perturban su tranquila vida. A medida que las personas se convierten en monstruos feroces y siembran el terror, Hyun Soo y sus vecinos luchan por sobrevivir... y aferrarse a su humanidad.

6. La caza de espíritus malignos

“La caza de espíritus malignos” (“The Uncanny Counter” en inglés) es una serie surcoreana basada en el webtoon “Amazing Rumor” de Jang Yi que sigue a un grupo de cazadores de demonios que se enfrenta a la ardua tarea de buscar y desterrar a los espíritus malignos que escapan del más allá para obtener la inmortalidad.

7. Rumbo al infierno

Desarrollada por Yeon Sang-ho (“Train to Busan”), “Rumbo al infierno” (“Hellbound” en inglés) es una serie surcoreana de terror sobrenatural. Ambientada en un mundo donde a las personas se les puede decir cuándo ocurrirá exactamente. Cuando llega el momento, unos seres sobrenaturales aparecen en la Tierra para arrastrarles directamente al infierno.

En este mundo surge una nueva religión conocida como Saejinrihwe, que asegura que la llegada de los ‘ejecutores’ es justicia divina. Además, su líder es Jung Jin Soo describe este impactante fenómeno en el que los ángeles de la muerte emergen del infierno para proclamar las revelaciones de Dios.

8. Betaal

“Betaal” es una serie india de terror zombie basada en una aldea remota que sirve como campo de batalla entre el oficial del Ejército de la Compañía de las Indias Orientales, el teniente coronel John Lynedoch, su batallón de casacas rojas zombies de la rebelión india de 1857, y la ficticia fuerza CIPD.

9. Daybreak

Basada en la serie cómica homónima de Brian Ralph, “Daybreak” es una comedia dramática postapocalíptica ambientada en Glendale, California, que se centra en la historia de Josh, un paria de secundaria de 17 años que tras desatarse el apocalipsis decide buscar a su novia desaparecida Sam por el instituto.

Para lograr su objetivo se une a un grupo de inadaptados que incluyen a Angélica, una niña de 12 años piromaníaca y a Wesley, el matón de su antigua escuela secundaria, ahora convertido en samurái pacifista. Josh intenta mantenerse vivo entre la horda de pandillas al estilo Mad Max, criaturas parecidas a zombis llamadas Ghoulies.

10. El juego del calamar

Escrita y dirigida por Hwang Dong-hyuk, “El juego del calamar” (“Squid Game” en inglés) es una serie surcoreana de Netflix que cuenta el drama de un grupo de personas con problemas económicos, que arriesgan sus vidas en un macabro juego con la esperanza de obtener un gran premio.