Park Ji Hoo y Yoon Chan Young no solo comparten créditos en “Estamos muertos” (“All of Us Are Dead” en inglés), exitosa serie coreana de Netflix, también comparten la misma casa de estudios, así lo confirmó la actriz de 18 años en el último episodio de “Knowing Bros” programa de JTBC.

Los actores que dan vida a Nam On-jo y Lee Cheong -san en la ficción basada en el webtoon “Naver Now at Our School” de Joo Dong-geun hicieron una aparición especial en el show de telerrealidad también conocido como “Ask Us Anything”.

Park Ji Hoo contó que luego de graduarse de la escuela secundaria en febrero de 2022, decidió inscribirse en la Universidad de Hanyang, a la que asiste su compañero de reparto en “Estamos muertos” desde el 2020.

Park Ji Hoo y Yoon Chan Young en el último episodio de “Knowing Bros” (Foto: JTBC)

¿POR QUÉ PARK JI HOO ESCOGIÓ LA MISMA UNIVERSIDAD QUE YOON CHAN YOUNG?

Además de comentar que se especializará en teatro y cine, Park Ji Hoo reveló que decidió postularse a la Universidad de Hanyang debido a Yoon Chan Young. “(Él) siempre usaba su chaqueta del departamento de cine y teatro de Hanyang, que tiene las palabras ‘Teatro y cine de Hanyang’ estampadas en ella, en el set de filmación”.

“Al principio, me pregunté: ‘¿Por qué sigue usando esa chaqueta? ¿Hace mucho calor o quiere presumir? Pero cuanto más lo veía, la chaqueta se veía tan bonita y como Chan Young seguía hablando sobre la Universidad de Hanyang y vendiéndome lo genial que era, me interesé en la escuela. Entonces, cuando estaba solicitando ingreso a la universidad, elegí la Universidad de Hanyang. Y [Chan Young] estaba muy feliz”, confesó la joven actriz.

Por su parte, Yoon Chan Young explicó que, aunque se inscribió en 2020, actualmente es estudiante de segundo año, debido a que tomó un año fuera de la escuela.

Asimismo, contó que su beso con Park Ji Hoo en “Estamos muertos” también fue su primer beso en la vida real. “Para ser honesto, ese fue el primer beso de toda mi vida”, señaló y cuando el elenco de “Knowing Bros” se mostró incrédulo, Yoon Chan Young respondió:

“No, realmente lo fue. Empecé a actuar cuando era niño y, a lo largo de los años, mientras seguía actuando, comencé a preocuparme: ‘Si sigo así, podría terminar teniendo mi primer beso en uno de mis proyectos de actuación’. Pensé eso durante varios años, pero ese día, [terminó sucediendo]”.