Nos acercamos a medio año y quizás a la mejor temporada para la industria del entretenimiento. Las empresas de videojuegos preparan sus conferencias online, mientras que la industria del cine ha programado una serie de películas para junio que no te puedes perder. En el podcast más reciente de Depor Play, te compartimos una lista de cintas más esperadas del mes.

El mes comenzará con el estreno de Spider-Man Across the Spider-Verse, la secuela directa de la película animada del año 2018. Miles Morales vuelve a la acción, pero no para tener una simple aventura en su universo junto a otros Spider-Man, sino que se adentra en el Spiderverso, un multiverso en donde los héroes arácnidos colaboran.

Películas más esperadas de junio de 2023

El 9 de junio llegará los cines Transformers: Rise of the Beasts, aquella película que ha sonado mucho por tierras cuzqueñas, ya que allí se grabó algunas escenas. No solo veremos de regreso a los Decepticos y Autobots, sino que se suman a la trama los Maximals y Predacons.

A mediados de mes, Disney Pixar estrenará una de sus películas más esperadas del año: Elemental. Si bien la compañía se ha centrado en la adaptación live action de sus clásicos, Pixar sigue apostando por nuevas franquicias.

En esta ocasión, nos ofrecen una alocada historia de un mundo de personas formadas por un elemento. Todas deben convivir en armonía en la ciudad y aquellos que son antagónicos, como el fuego y el agua, deberán evitar entrar en contacto para no causar un caos.

Las otras dos películas que cerrarán el mes son The Flash, programada para el 16 de junio, y la quinta película de Indiana Jones (30 de junio). La primera producción presentada introducirá el evento Flashpoint al universo cinematográfico de DC y será toda una apuesta por traer de regreso a la franquicia.

Indiana Jones, según detallan las filtraciones, abordará la misma temática de siempre, pero veremos a un Jones ya envejecido que sufre con las tendencias de los tiempos modernos. Los rumores indican que la trama involucrará viajes en el tiempo.

