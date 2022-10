El final del episodio 9 de “House of the Dragon” impactó al público con la escena de Rhaenys Targaryen y su dragón Meleys. Cuando tuvo la oportunidad de acabar con los Verdes, decidió dejarlos con vida. Esto ha levantado muchas interrogantes, pues no se debe solo a que la serie HBO Max los necesita vivos para continuar la historia.

Rhaenys, conocida como “La reina que nunca fue”, se encontraba en la corte cuando Viserys Targaryen murió y los Hightowers decidieron mantener el hecho en secreto para ganar tiempo.

La esposa de Corlys Velaryon fue encerrada en su habitación, pero logró escapar cuando Erryk Cargyll reveló que le era leal a Rhaenyra Targaryen. Aunque planeaban escapar en barco, la multitud los separó y terminó llegando, convenientemente, a Pozo Dragón. Allí se realizaba la coronación, pero también se encontraba su dragón, Meleys.

Pudo escabullirse y, cuando los Verdes se sentían victoriosos, Rhaenys irrumpió en la ceremonia destrozando el suelo donde se encontraba el pueblo celebrando al usurpador.

LA RAZÓN POR LA QUE RHAENYS DEJÓ VIVOS LOS VERDES EN “HOUSE OF THE DRAGON”

El motivo por el que Rhaenys decidió no matar a los Verdes al final del episodio 9 de “House of the Dragon”, es una mezcla de varios factores y, a continuación, los explicaremos.

La guerra todavía no inicia

Una de las razones para no acabar con los Verdes en ese instante, y evitar el derramamiento de sangre, es que la Danza de Dragones todavía no había empezado. Si bien los Hightowers habían tomado el primer paso al usurpar el trono, Rhaenys no sabía cómo reaccionaría Rhaenyra, si decidiría ir a la guerra o aceptaría los términos para ceder su trono.

Hasta el momento, todo el conflicto ha sido político y, aunque ha habido algunas muertes (como las de Lord Beesbury y Lord Caswell), la sangre Targaryen todavía no había sido derramada. Dado el carácter de Rhaenys, ella no iba a ser la primera en cometer parricidio.

Además, no podía actuar sin las órdenes de su verdadera reina, pues Rhaenyra podría tomar represalias si mataba a sus medios hermanos.

Aegon II Targaryen en su coronación en el episodio 9 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

La percepción de los Negros

Si el bando de los Negros hubiera incinerado a los Verdes en ese momento, muchas muertes se pudieron haber evitado, pero a costa de ser percibidos como tiranos, pues también estarían matando a personas inocentes como Helaena Targaryen.

Desde el episodio 7, cuando se fingió la muerte de Laenor, la serie determinó que Rhaenyra no era una tirana y no planeaba gobernar como tal. Acabar con los Verdes en un instante y sin hacer un intento de paz, hubiera sido fuera de personaje. Además, se hubieran ganado la oposición de gran parte de Poniente.

Hasta ahora, “House of the Dragon” está presentando al bando de los Negros como la alternativa generosa, pragmática y piadosa (con la excepción de Daemon que a veces tiene acciones moralmente cuestionables).

Mientras tanto, los Verdes son percibidos como alimañas que juegan sucio, planean en las sombras, asesinan a su propia familia y son hipócritas con sus propias guías morales (como Alicent Hightower juzgando a Rhaenyra por tener sexo antes del matrimonio, pero dejando que Larys Strong satisfaga sus fetiches con ella).

El respeto a Alicent Hightower

Finalmente, una pequeña parte del motivo por el que Rhaenys deja vivos a los Verdes puede ser por la empatía que siente por Alicent Hightower. Luego de su conversación al inicio del episodio, el personaje de Eve Best supo reconocer que la reina era más inteligente de lo que pensaba y no deseaba acabar con Rhaenyra Targaryen.

En una entrevista con “Vulture”, la actriz que interpreta a Rhaenys explicó que el hecho de que Alicent confesara que “La reina que nunca fue” debió gobernar en lugar de su esposo, Viserys Targaryen, también jugó un papel importante para adquirir más respeto por ella.

“Es por eso que Rhaenys se sienta y realmente le presta atención a Alicent, y le tiene cierto respeto. Es un momento muy revelador, ver que Alicent tiene esa claridad y franqueza. Ella es claramente alguien de inteligencia y valor. Rhaenys no ha visto eso en ella antes”, comentó Eve Best.

¿A DÓNDE SE DIRIGE RHAENYS AL FINAL DEL EPISODIO 9 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Ahora que se publicó el avance del último episodio de “House of the Dragon”, sabemos que Rhaenys se dirige con su dragón, Meleys, a Rocadragón. Esto con el objetivo de informarle a Rhaenyra sobre la muerte de Viserys Targaryen y la usurpación del trono.

Aunque algunos podrían pensar que se marchó de regreso a Marcaderiva a buscar a su esposo convaleciente, el tráiler mostró a Rhaenys usando la misma armadura que llevaba al final del capítulo 9, mientras le advertía a Rhaenyra y Daemon que los Verdes vendrían por ellos y sus hijos.

AVANCE DEL EPISODIO 10 DE “HOUSE OF THE DRAGON”