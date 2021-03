Después del éxito de “WandaVision”, Marvel y Disney Plus estrenarán “The Falcon and the Winter Soldier” (“Falcon y el Soldado del Invierno”) este viernes 19 de marzo. La nueva miniserie del MCU mostrará al mejor amigo de Captain America y al superhéroe al que le cedió su escudo trabajando juntos para frenar una nueva amenaza global.

La ficción, creada por con Malcolm Spellman y dirigida por Kari Skogland, tiene como protagonistas a Anthony Mackie y Sebastian Stan, y a ellos se unen Daniel Brühl, Emily VanCamp y Wyatt Russell.

“The Falcon & Winter Soldier” contará con seis episodios, que se rodaron desde octubre de 2019 en Atlanta, Georgia, luego la producción se mudó a República Checa y a principios de marzo de 2020 se suspendió debido a la pandemia de coronavirus. Sin embargo, las grabaciones se reanudaron en septiembre de 2020 en Atlanta y en octubre en República Checa.

"Falcon y el Soldado del Invierno" es protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan (Foto: Disney+/ Marvel Studios)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER”?

El primer capítulo de “The Falcon and the Winter Soldier” se estrenará este viernes 19 de marzo de 2021 a través de Disney Plus.

En cuanto a los horarios, serán los mismos que los nueve episodios de “WandaVision”, dependiendo del país, es decir, en España, “Falcon y el Soldado del Invierno” estará disponible a partir de las 9 de la mañana, al igual que en Francia, Italia, Alemania y Suecia.

México, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua: a partir de las 2:00 am.

Perú, Ecuador, Panamá y Colombia: a partir de las 3:00 am.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: a partir de las 5:00 am.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y la Zona Este de los Estados Unidos: a partir de las 4:00 a.m.

TRÁILER DE “THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER”

Tráiler de "Falcon & Winter Soldier", serie de Marvel y Disney+

¿QUÉ PASARÁ EN “THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER”?

La descripción oficial de Disney Plus señala que, “tras los eventos de Avengers: Endgame, Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) y Bucky Barnes / Winter Soldier (Sebastian Stan) se unen en una aventura global que pone a prueba sus habilidades y su paciencia en The Falcon and The Winter Soldier de Marvel Studios”.

Por lo visto en los avance de la serie, Bucky se reunirá con Zemo, quien apareció por primera vez en “Avengers: Endgame”, y al parecer terminará ayudando a Sam y Bucky, aunque también podría tratarse de una trampa. Además, Batroc the Leaper estará involucrado de alguna manera.