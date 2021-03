“Falcon y el Soldado del Invierno”, la nueva serie de Disney+ y Marvel protagonizada por Anthony Mackie (Sam Wilson), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Emily VanCamp (Sharon Carter) y Daniel Brühl (Zemo), ya está disponible en la plataforma de streaming desde este viernes 19 de marzo.

La serie continúa los eventos de “Avengers: Endgame” y sigue la historia de Sam y Bucky, quienes deciden emprender juntos una aventura alrededor del mundo que pone a prueba sus habilidades y destreza, e incluso su paciencia.

El escudo, legado del Capitán América, jugará un papel muy importante en la trama ya que Sam Wilson (Falcon) y Bucky Barnes (El Soldado del Invierno) trabajarán juntos, cuando una nueva amenaza global los lleve a una misión inesperada.

“Falcon y el Soldado del Invierno” es la segunda serie de Marvel Studios que podrá verse solo en Disney+. Contará con seis capítulos de entre 45 y 55 minutos de duración y al igual que “WandaVision”, se estrenará uno por semana. El episodio final se emitirá el viernes 23 de abril.

Sobre esta producción, la directora Kari Skogland explicó que la serie se sitúa seis meses después de “Avengers: Endgame”. Lo que se busca, es dejar atrás “la fase luna de miel” que implica el regreso de los desaparecidos tras el chasquido de Thanos.

Skogland contó un poco más sobre cómo será este nuevo escenario. “Con la mitad de la población desaparecida, tienes diferentes circunstancias económicas, diferentes circunstancias en la frontera. Diferentes países cooperando que no lo hacían antes. Vecinos colaborando que antes no se llevaban necesariamente bien. La gente se ha mudado a casas que no les pertenecían”, indicó.

VIDEO RECOMENDADO

El primer vistazo de “Falcon y el Soldado del Invierno”, la nueva serie de Marvel y Disney+

Tráiler de "Falcon & Winter Soldier", serie de Marvel y Disney+