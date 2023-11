“Familia revuelta” (“Family Switch”) es una divertida comedia del catálogo de Netflix. La producción está protagonizada por las estrellas Jennifer Garner y Ed Helms, quienes están acompañados de talentosos intérpretes en el elenco. ¿Quieres conocer a todos los actores y personajes de la película? Pues, en las siguientes líneas, te presentamos su guía de reparto (cast guide).

Vale precisar que el film es la adaptación del libro “Bedtime For Mommy” de Amy Krouse Rosenthal y está dirigido por McG, famoso realizador de proyectos como “Terminator 4″, “Charlie’s Angels”, “This Means War” y “La niñera 2″.

Así, “Family Switch” nos presenta la historia de una familia que se hunde en el caos cuando un suceso cósmico intercambia el cuerpo de los padres con los de sus hijos adolescentes poco antes de Navidad.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “FAMILIA REVUELTA”

1. Jennifer Garner como Jess Walker

Si quieres averiguar quién es quién en la película de Netflix, debes empezar con la protagonista: Jess Walker. Ella es la matriarca de la familia, quien una mañana se despierta como su hija CC.

Está interpretada por Jennifer Garner, estrella de Hollywood reconocida por su trabajo en “Juno”, “Dallas Buyers Club”, “Dude, Where’s my Car?” y la emblemática comedia “13 Going On 30″.

Jennifer Garner como Jess Walker en la película "Family Switch" (Foto: Netflix)

2. Ed Helms como Bill Walker

Bill Walker es el esposo de Jess, quien se desempeña como profesor de música y líder de la banda de rock “Dad or Alive”.

El actor que le da vida al personaje es Ed Helms, el recordado Andy Bernard de “The Office” y Stu Price en la trilogía “The Hangover”. Además, ha aparecido en producciones como “Vacation”, “Tag” y “Meet Dave”.

Ed Helms es Bill Walker en la película "Family Switch" (Foto: Netflix)

3. Emma Myers como CC Walker

CC Walker es una estrella del fútbol que se prepara para ir a la universidad y, habitualmente, tiene enfrentamientos con su madre Jess.

La actriz que la interpreta es la joven Emma Myers, quien saltó a la fama por su rol como Enid Sinclair en la serie “Wednesday” de Netflix. En su filmografía, también tiene los títulos “A Taste of Christmas”, “Southern Gospel” y “Girl in the Basement”.

Emma Myers es CC Walker en la película "Family Switch" (Foto: Netflix)

4. Brady Noon como Wyatt Walker

El cuarteto principal lo completa Brady Noon, artista a quien hemos visto previamente en “Good Boys”, “The Mighty Ducks: Game Changers” y “Boardwalk Empire”.

Él se pone en la piel de Wyatt Walker, un amante de la tecnología que lucha contra los matones del colegio y los enamoramientos inalcanzables.

Brady Noon es Wyatt Walker en la película "Family Switch" (Foto: Netflix)

5. Rita Moreno como Angelica

En “Family Switch”, Angelica es el misterioso personaje que facilita el intercambio de cuerpos. La estrella que asume este papel es Rita Moreno, leyenda del cine con éxitos como “West Side Story”, “The King and I”, “Garden of Evil”, “Carnal Knowledge”, “One Day at a Time” y “Marlowe”.

Rita Moreno es Angelica en la película "Family Switch" (Foto: Netflix)

6. Matthias Schweighöfer como Rolf

Rolf es un adiestrador de perros que se queda perplejo ante el comportamiento humano de la mascota de la familia y el comportamiento canino de su bebé.

Él está interpretado por Matthias Schweighöferk, actor alemán que también forma parte de los elencos de “Oppenheimer”, “Army of the Dead”, “Army of Thieves”, “The Swimmers” y “Heart of Stone”.

Matthias Schweighöfer como Rolf en la película "Family Switch" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Family Switch”:

Bashir Salahuddin como Molson

Ilia Isorelýs Paulino como Kara

Fortune Feimster como la entrenadora Kim

Xosha Roquemore como Carrie

Paul Scheer como Steven

King Bach como Glen

Pete Holmes como Peter

Naomi Ekperigin como Naomi

Dan Finnerty como Gus

Cyrus Arnold como Hunter Drew

¿CÓMO VER LA PELÍCULA “FAMILY SWITCH”?

La película “Family Switch” se estrenará el jueves 30 de noviembre del 2023 en Netflix. Si quieres disfrutarla, solo debes contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.