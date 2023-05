Dirigida y escrita por Marta Karwowska junto con Grzegorz Jaroszuk, “Fanfic” (“Fanfik” en su idioma original) es una película polaca de Netflix que se basa en la novela homónima de Natalia Osinska y que sigue a dos estudiantes de instituto establecen una intensa conexión mientras afrontan los retos de descubrir y expresar su verdadero ser interior.

El drama que tiene una duración total de aproximadamente 1 hora y 40 minutos destaca la importancia de ser uno mismo y encontrar el valor para expresar quiénes somos en realidad en un mundo con varios obstáculos.

Además, cuenta con un elenco principal conformado por Jan Cieciara, Dobromir Dymecki, Anna Krotoska, Wiktoria Kruszczynska, Ignacy Liss, Krzysztof Oleksyn, Agnieszka Rajda, Oskar Rybaczek, Alin Szewczyk y Maja Szopa.

Alin Szewczyk interpreta a una estudiante con conflictos personales en la película polaca "Fanfic" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “FANFIC”?

De acuerdo a la descripción de “Fanfic”, dos estudiantes de secundaria establecen una intensa conexión mientras enfrentan algunos problemas personales. Una de las adolescentes se enfrenta a una gran crisis de identidad de género, se siente atrapada dentro de su propio cuerpo y busca formas de cambiar. También sufre de dismorfia corporal y trata ocultar partes de su cuerpo.

La mayor parte del tiempo está y se siente sola, incluso su padre no la comprende, no obstante, encuentra consuelo en uno de sus amigos, que parece estar a su lado a pesar de no comprender sus problemas y conflictos personales.

¿CÓMO VER “FANFIC”?

“Fanfic” se estrenará en Netflix el miércoles 17 de mayo de 2023, por lo tanto, para ver la nueva película solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

ACTORES Y PERSONAJES DE “FANFIC”

