“La luz que no puedes ver” (“All the Light We Cannot See”, en inglés) es la nueva serie de Netflix que está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, este drama se basó en la novela homónima que ganó el Premio Pulitzer 2014 de Anthony Doerr. Al igual que en el libro, veremos a una muchacha invidente que se encuentra en medio de bombas y ataques.

¿También estás interesado por conocer más detalles sobre esta serie de Netflix? No te preocupes que a continuación te precisamos cuál es la trama, fecha de estreno, quiénes forman parte del elenco y mucho más; así que presta atención.

SINOPSIS DE “LA LUZ QUE NO PUEDES VER”

De acuerdo con la plataforma de streaming, nos presenta brevemente “La luz que no puedes ver” de la siguiente manera: “En esta épica miniserie basada en la novela ganadora del Pulitzer, los caminos de una chica francesa ciega y un soldado alemán se cruzan durante la Segunda Guerra Mundial”.

Si prestamos más atención a lo mostrado en los avances veremos cómo Marie-Laure, una niña invidente, se refugia en la casa de su tío ubicada en la ciudad de Saint-Malo, Francia, que ha sido ocupada por los nazis, por lo que constantemente es bombardeada por los aliados. Si bien, a ella la vemos sola, lo cierto es que escapó junto a su padre, pero por circunstancias que conoceremos, ellos se separan.

Como la joven quiere ubicar a sus familiares, no duda en utilizar su radio para comunicarse con su tío y su padre, sin saber que su transmisión ha sido interceptada por Werner Pfennig, un recluta nazi experto en tecnología, pero para su fortuna, él prefiere guardar silencio para no enviar la ubicación de la joven, tal como se lo habían pedido sus superiores, pese a no saber quién es ella.

FECHA DE ESTRENO DE “LA LUZ QUE NO PUEDES VER”

“La luz que no puedes ver” se estrena el 2 de noviembre de 2023 a través de Netflix; así que para disfrutar la serie, solamente debes tener una suscripción a esta plataforma de streaming.

La amenaza contra Marie-Laure LeBlanc en "La luz que no puedes ver" (Foto: Netflix)

TRÁILER DE LA SERIE “LA LUZ QUE NO PUEDES VER”

De acuerdo con el tráiler de “La luz que nos puedes ver”, de 2 minutos con 37 segundos, solamente nos presentan imágenes de cómo Marie-Laure trata de comunicarse con sus parientes, mientras su comunicación ilegal es intercepta por Werner. Luego retrocedemos en el tiempo en el que la vemos cuando era niña acompañada de su padre y en otras imágenes cómo el muchacho es reclutado para el servicio de los nazis.

Más adelante, volviendo al tiempo en el que la muchacha es adulta, aparece el papá de la chica detenido por un militar, quien le enseña la foto de su hija, hecho que le genera gran angustia. Todo en medio de bombardeos.

En un segundo avance de 1 minuto con 5 segundos, vemos a un niño escuchando una radio y en otra toma a Marie-Laure en la radio. “Donde sea que te encuentres, espero que estés escuchando esta estación de radio. Si estás oyéndome, recuerda: ‘La oscuridad no dura ni siquiera un segundo cuando enciendes la luz”, dice ella mientras Werner aparece en varias tomas escuchándola.

ELENCO DE “LA LUZ QUE NO PUEDES VER”