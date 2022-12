“Gato con botas: el último deseo” (Puss in Boots: The Last Wish) es una película muy esperada por los amantes del popular minino que aparece por primera vez en Shrek 2. En la cinta, el personaje es el protagonista y gracias a ella vamos a poder conocer más sobre su historia en ese mundo.

Aunque, realmente “El gato con botas” viene del popular cuento de Charles Perrault que trata sobre un animal que gracias a su astucia consigue que su amo, un joven muy pobre enamore a una princesa y consiga su fortuna.

¿Te gusta el personaje de “El gato con botas”? Si la respuesta es afirmativa no puedes perderte esta nueva adaptación que en las próximas semanas llega al cina. A continuación vas a poder conocer más al respecto.





¿Cuál es el argumento de “Gato con botas: el último deseo”?

La película llamada en inglés Puss in Boots: The Last Wish cuenta la historia del popular minino amigo de Shrek que ha descubierto que ya utilizó ocho de sus nueve vidas, así que emprende un viaje junto a Kitty Patitas Suaves y su nuevo compañero Perro para encontrar el místico Último Deseo.





¿Cuándo se estrena en los cines “Gato con botas: el último deseo”?

La película tiene como protagonista al amigo de Shrek y trata sobre una nueva aventura del minino llega a las salas peruanas el 22 de diciembre del 2022.





Reparto de “Gato con botas: el último deseo”

Antonio Banderas (Gato con Botas)

Salma Hayek (Kitty Patita suave)

Olivia Colman (Mamá Osa)

Harvey Guillén (Perro, un can de terapia)

Samson Kayo (bebé oso)

Wagner Moura (el lobo feroz)

John Mulaney (“Gran” Jack Horner)

Florence Pugh (Ricitos de oro)

Da’Vine Joy Randolph (Mama Luna)

Ray Winstone (Papá Oso)





Tráiler de “Gato con botas: el último deseo”





¿En qué plataformas de streaming puedes ver “El Gato con Botas”?

La cinta que se estrenó en el 2011 presenta al animal como un fugitivo de la justicia que se dedica a robar para subsistir, aunque las personas de bajos recursos no suelen estar entre sus víctimas. La cinta puedes verla en Netflix, Google Play, Claro video y Apple play.





¿En qué plataformas se encuentran las películas de la saga de Shrek?

Es un ogro de mal carácter, pero por cosas de la vida debe rescatar a una joven que se encuentra atrapada en un castillo. Luego de salvarla, ambos se enamoran y empiezan a vivir diferentes aventuras junto a otros personajes como “Burro” y “el Gato con botas” que descubres en las diferentes películas de la saga. En total son cuatro cintas: Shrek (Netflix y prime video), Shrek 2 (Netflix, Prime video y HBO Max), Shrek tercero (Netflix, Apple y Google play) y Shrek Forever After (Netflix y Google play).





TE PUEDE INTERESAR